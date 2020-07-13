Омский форум «Свое дело» собрал 2 500 зрителей в онлайне

«Форум предпринимательства „Свое дело — твой успех“ впервые за 11 лет его работы прошел в онлайн формате. Получилось насыщенно и интересно. Более 850 участников зарегистрировались на Форум, активный чат с вопросами на YouTube канале и полезные знания. Мы на практике увидели, что омичи хотят учиться, отзывчивы к спикерам и их выступлениям», — отметил генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун и добавил, что теперь онлайн-мероприятия для предпринимателей будут проходить гораздо чаще.