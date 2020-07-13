Омский форум «Свое дело» собрал 2 500 зрителей в онлайне

Ежегодное событие в этом году состоялось 8 и 9 июля. За два дня участники получили 16 часов активного обучения и практики от успешных опытных спикеров из Омска, Ярославля и Крыма. Даже онлайн предпринимателям удалось встретиться с экспертами из различных областей, которые разъяснили отдельные вопросы законодательства и помогли более эффективно настроить бизнес-процессы в компаниях.
Вице-председатель регионального отделения «Опора России» и руководитель программы ScaleUp для предпринимателей Александр Дерябин рассказал, что программа поможет тем, кто находится на бурном этапе роста и кто нуждается в помощи опытных наставников. Ее прохождение даст толчок к новым свершениям на пути местных предпринимателей. А руководитель Центра поддержки экспорта Омской области Александра Ляврик поделилась с омичами знаниями о маркетплейсах и о том, как показать себя и свое дело на международном рынке.
«Форум предпринимательства „Свое дело — твой успех“ впервые за 11 лет его работы прошел в онлайн формате. Получилось насыщенно и интересно. Более 850 участников зарегистрировались на Форум, активный чат с вопросами на YouTube канале и полезные знания. Мы на практике увидели, что омичи хотят учиться, отзывчивы к спикерам и их выступлениям», — отметил генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун и добавил, что теперь онлайн-мероприятия для предпринимателей будут проходить гораздо чаще.
Напомним, организаторами Форума выступили региональное Министерство экономики, Фонд поддержки и развития малого предпринимательства, Агентство развития и инвестиций при поддержке Правительства Омской области. Реализовывался проект в рамках нацпроекта в помощь малому и среднему бизнесу.