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Для нетрезвого омича попытка сбежать от инспекторов ДПС закончилась аварией

Для нетрезвого омича попытка сбежать от инспекторов ДПС закончилась аварией

13 июля 2020, 17:10
Фото: Pixabay
Молодой человек не отреагировал на требование остановиться и продолжил движение. В салоне находилась девушка-подросток. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Омской области.

Авария произошла накануне около полуночи. Экипаж ДПС заметил на Березовой то и дело виляющий в сторону автомобиль Toyota FunCargo. Когда инспекторы потребовали водителя остановиться, тот не отреагировал и лишь прибавил скорость. Мужчина игнорировал все дальнейшие требования, остановить его смог лишь забор на 3-й Северной. Врезавшись в препятствие, водитель попытался сбежать на своих двоих, но его удалось задержать.

Оказалось, что в машине ехала также 17-летняя пассажирка. Врачи отпустили ее после осмотра. Что касается 20-летнего водителя, он был пьяным. Возбуждены административные производства за управление авто в нетрезвом виде, неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и невыполнение требования об остановке транспортного средства.

#Новости#Авария#ДТП#Видео#Происшествия
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