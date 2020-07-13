Для нетрезвого омича попытка сбежать от инспекторов ДПС закончилась аварией

Авария произошла накануне около полуночи. Экипаж ДПС заметил на Березовой то и дело виляющий в сторону автомобиль Toyota FunCargo. Когда инспекторы потребовали водителя остановиться, тот не отреагировал и лишь прибавил скорость. Мужчина игнорировал все дальнейшие требования, остановить его смог лишь забор на 3-й Северной. Врезавшись в препятствие, водитель попытался сбежать на своих двоих, но его удалось задержать.