Депутат омского Заксобрания сцепился на парковке с водителем Land Cruiser

В соцсетях появился взгляд на ситуацию от прохожих. По словам омичей, опубликованный фрагмент видео не отражает суть конфликта. «Водитель на Кашкае заскочил в то время, как парень на Крузаке сдавал и собирался заехать на это парковочное место. Когда тот подошел спросить, зачем тот так сделал, водитель Кашкая начал обзывать, звать депутата и сказал, что тот его научит жизни. И не важно, на какой кто был машине... Важно, что нет никаких норм банального уважения друг к другу», - написала омичка.