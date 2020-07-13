Депутат омского Заксобрания сцепился на парковке с водителем Land Cruiser

В соцсетях появилась информация о конфликте с участием главы фракции КПРФ в Законодательном собрании Омской области Андрея Алехина и неизвестного водителя автомобиля Toyota Land Cruiser. Как пояснили непосредственные участники событий, Алехина на работу на Nissan Qashqai подвозит его сын, который паркуется в переулке, потому что не имеет пропуска на стоянку для депутатов. Так было и сегодня.
Судя по видео с фрагментом ссоры, водитель Land Cruiser перегородил дорогу конкуренту, занявшему парковочное место. Вскоре появился сам депутат, и владелец элитного авто стал требовать у него удостоверение. Алехин же в это время требовал убрать мешающее авто и говорил о своем намерении вызвать полицию, а его сын, как и оппонент, вел видеосъемку конфликта. Как рассказали «Городу55» в полиции, к ним в связи с данным инцидентом никто не обращался.
В соцсетях появился взгляд на ситуацию от прохожих. По словам омичей, опубликованный фрагмент видео не отражает суть конфликта. «Водитель на Кашкае заскочил в то время, как парень на Крузаке сдавал и собирался заехать на это парковочное место. Когда тот подошел спросить, зачем тот так сделал, водитель Кашкая начал обзывать, звать депутата и сказал, что тот его научит жизни. И не важно, на какой кто был машине... Важно, что нет никаких норм банального уважения друг к другу», - написала омичка.