В Омске из-за экс-бойфренда Ксении Собчак распродают имущество кондитерской фабрики

Отметим, «Сибирский кондитер» был признан банкротом по иску КФ «Фантэль» на 6.3 млн рублей. Ранее компании работали вместе — в период с 2012 по 2014 годы омская фабрика выпускала торты под брендовой маркой Fantel, которой обладает челябинское предприятие. В это время омское предприятие принадлежало челябинскому предпринимателю Илье Мительману. Он, в свою очередь, купил предприятие у давнего семейного бизнес-партнера Светланы Серпик. До того как «Сибирский кондитер» стал принадлежать Серпик, им руководил омич Евгений Фомин. Он же и выкупил предприятие у Мительмана в 2014 году.