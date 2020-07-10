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Posted 10 июля 2020,, 08:30

Published 10 июля 2020,, 08:30

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске из-за экс-бойфренда Ксении Собчак распродают имущество кондитерской фабрики

10 июля 2020, 08:30
Арбитражный суд Омской области признал банкротом ООО «Сибирский кондитер». Иск был подан ООО «КФ «Фантэль», принадлежащим челябинскому депутату Илье Мительману.

Заявление подано в суд 9 июля 2019 года. В октябре 2019 года на «Сибирском кондитере» введена процедура наблюдения до 17 января 2020 года, которая была продлена до 17 июня 2020 года. Арбитражным управляющим назначен член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело» Олег Скороход.

Согласно ЕГРЮЛ, с 9 июля 2020 года на предприятии введена процедура конкурсного производства, а 23 июля будут подведены итоги первого дистанционного собрания кредиторов, на котором они решат, как именно распродавать имущество фабрики-банкрота.

Отметим, «Сибирский кондитер» был признан банкротом по иску КФ «Фантэль» на 6.3 млн рублей. Ранее компании работали вместе — в период с 2012 по 2014 годы омская фабрика выпускала торты под брендовой маркой Fantel, которой обладает челябинское предприятие. В это время омское предприятие принадлежало челябинскому предпринимателю Илье Мительману. Он, в свою очередь, купил предприятие у давнего семейного бизнес-партнера Светланы Серпик. До того как «Сибирский кондитер» стал принадлежать Серпик, им руководил омич Евгений Фомин. Он же и выкупил предприятие у Мительмана в 2014 году.

Согласно открытым данным, Фомина и Мительмана связывает давняя история совместной работы. Евгений Фомин с 2012 по 2015 год руководил московским ООО «Первая бисквитная компания», бенефициаром которой значится Мительман. В 2012 году Фомин вместе с Мительманом был учредителем челябинского ООО «Первая бисквитная компания «Центр». Сейчас «ПБКЦ» является управляющей компанией большинства кондитерских фабрик Мительмана.

Илья Мительман известен как депутат Городской думы Челябинска и сын вице-спикера Законодательного собрания Южного Урала Семена Мительмана. Ранее имя бизнесмена активно мелькало в светской хронике — ряд федеральных СМИ до сих пор приписывают Илье Мительману романы с певицей Жанной Фриске, актрисой Марией Кожевниковой, моделью Ириной Шейк и даже кандидатом в президенты России Ксенией Собчак.

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