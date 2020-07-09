Для гражданских одобрили: в Омске откроют госпиталь Минобороны

Posted 9 июля 2020,, 10:07
Published 9 июля 2020,, 10:07
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Она подчеркнула, что это учреждение относится к Минобороны, а не Минздраву. Сейчас в нем находятся пациенты ведомственные. В госпитале имеется все необходимое: компьютерные томографы, аппараты ИВЛ, кислород. Подготовлен проект распоряжения губернатора о вводе учреждения в систему ОМС. Без этого госпиталь не мог начать работу.
«Мы получили согласование Минобороны РФ на госпитализацию гражданских лиц и наших жителей. <…> Начало работы для жителей региона запланировано со следующей недели», — рассказала Солдатова.
Она добавила, что процесс затянулся, так как ввод любого медицинского учреждения требует времени.