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Posted 9 июля 2020,, 10:07

Published 9 июля 2020,, 10:07

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Для гражданских одобрили: в Омске откроют госпиталь Минобороны

9 июля 2020, 10:07
Сегодня, 9 июля, во время заседания Заксобрания Омской области министр здравоохранения региона Ирина Солдатова рассказала депутатам, как сейчас складывается обстановка с коронавирусом в регионе. Так, она пояснила, почему омичи до сих пор не могут попасть в новый госпиталь, пишут «Коммерческие вести».

Она подчеркнула, что это учреждение относится к Минобороны, а не Минздраву. Сейчас в нем находятся пациенты ведомственные. В госпитале имеется все необходимое: компьютерные томографы, аппараты ИВЛ, кислород. Подготовлен проект распоряжения губернатора о вводе учреждения в систему ОМС. Без этого госпиталь не мог начать работу.

«Мы получили согласование Минобороны РФ на госпитализацию гражданских лиц и наших жителей. <…> Начало работы для жителей региона запланировано со следующей недели», — рассказала Солдатова.

Она добавила, что процесс затянулся, так как ввод любого медицинского учреждения требует времени.

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