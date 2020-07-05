В Омске объявили новый размер льготных тарифов на коммунальные услуги

Posted 5 июля 2020,, 05:06
Published 5 июля 2020,, 05:06
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Льготные тарифы устанавливаются для соблюдения предельных индексов платы граждан. Всего их утвердили 163. 85 из них установлено на тепловую энергию, 32 — на услугу регоператора по обращению с ТКО, 26 — на питьевую воду, 15 — на водоотведение, 5 — на горячую воду в закрытой системе ГВС. Новые данные накануне сообщила пресс-служба РЭК Омской области.
Что касается жителей, льготные тарифы позволят платить за коммуналку меньше. Нагрузку выше предельно установленной берет на себя региональный бюджет. Прогноз на 2020 — свыше 500 млн руб. Эта сумма — компенсация ресурсоснабжающим организациям от местных властей.
В Омске льготные тарифы утверждены для части потребителей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения АО «Омск РТС», МП г. Омска «Тепловая компания», ООО «Комплекстеплосервис», ООО «ПТЭ» и ОАО «РЖД», водоснабжения — АО «ОмскВодоканал» (для жителей микрорайона «Осташково», которым воду транспортирует ООО «Коммуналсервис» Морозовского сельского поселения Омского района).
Впервые льготные тарифы коснулись сферы ТКО. Их утвердили как для Омска, так и для муниципальных районов. Новые размеры тарифов действуют с 1 июля по 31 декабря 2020 года.