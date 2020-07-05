В Омске объявили новый размер льготных тарифов на коммунальные услуги

Льготные тарифы устанавливаются для соблюдения предельных индексов платы граждан. Всего их утвердили 163. 85 из них установлено на тепловую энергию, 32 — на услугу регоператора по обращению с ТКО, 26 — на питьевую воду, 15 — на водоотведение, 5 — на горячую воду в закрытой системе ГВС. Новые данные накануне сообщила пресс-служба РЭК Омской области.