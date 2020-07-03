«Росводоканал Омск» организовал на Иртыше «выпускной» для мальков осетра

Posted 3 июля 2020, 08:47
Published 3 июля 2020, 08:47
Modified 23 февраля 2022, 14:42
Updated 23 февраля 2022, 14:42
Восполнение водных биоресурсов – одно из направлений экологической политики предприятия. Для этих целей 3 июля в воды самой длинной реки-притока в мире выпустили молодь осетра сибирского обской популяции, занесенного в Красную книгу РФ.
«Эффективность работы рыбозащитных устройств на всех водозаборных сооружениях предприятия превышает 90% при нормативе 70%. Пусть и очень незначительно, но забор воды из реки отражается на фауне водоема. Чтобы поддерживать и повышать численность речных обитателей, мы провели зарыбление нашего родного Иртыша», - рассказал Павел Козлов, директор по производству «Росводоканал Омск».
Вес выпускаемой рыбы составил от 0,5 до 200 граммов. Поставщиком молоди сибирского осетра стал крупнейший рыбзавод Омской области ООО «Бородино». А сам процесс выпуска проходил под контролем сотрудников Росрыболовства.