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Posted 3 июля 2020, 08:47

Published 3 июля 2020, 08:47

Modified 23 февраля 2022, 14:42

Updated 23 февраля 2022, 14:42

«Росводоканал Омск» организовал на Иртыше «выпускной» для мальков осетра

3 июля 2020, 08:47
Организатором своеобразного «дня выпускника» для мальков сибирского осетра выступил «Росводоканал Омск». Компания провела зарыбление реки Иртыш, выпустив около 143 тысяч экземпляров семейства осетровых в водоем, который является не только источником водоснабжения потребителей Омска, но и главной водной артерией региона

Восполнение водных биоресурсов – одно из направлений экологической политики предприятия. Для этих целей 3 июля в воды самой длинной реки-притока в мире выпустили молодь осетра сибирского обской популяции, занесенного в Красную книгу РФ.

«Эффективность работы рыбозащитных устройств на всех водозаборных сооружениях предприятия превышает 90% при нормативе 70%. Пусть и очень незначительно, но забор воды из реки отражается на фауне водоема. Чтобы поддерживать и повышать численность речных обитателей, мы провели зарыбление нашего родного Иртыша», - рассказал Павел Козлов, директор по производству «Росводоканал Омск».

Вес выпускаемой рыбы составил от 0,5 до 200 граммов. Поставщиком молоди сибирского осетра стал крупнейший рыбзавод Омской области ООО «Бородино». А сам процесс выпуска проходил под контролем сотрудников Росрыболовства.

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