«Росводоканал Омск» организовал на Иртыше «выпускной» для мальков осетра

«Эффективность работы рыбозащитных устройств на всех водозаборных сооружениях предприятия превышает 90% при нормативе 70%. Пусть и очень незначительно, но забор воды из реки отражается на фауне водоема. Чтобы поддерживать и повышать численность речных обитателей, мы провели зарыбление нашего родного Иртыша», - рассказал Павел Козлов, директор по производству «Росводоканал Омск».