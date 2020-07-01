Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июля 2020,, 13:28

Published 1 июля 2020,, 13:28

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Большинство «ЗА»: опубликованы первые результаты голосования по поправкам

1 июля 2020, 13:28
72,92% избирателей одобряют внесение поправок в Конституцию РФ — ЦИК России.

Голос «против» отдали 25,84% избирателей. Это не окончательные результаты. На данный момент ЦИК России обработала 0,79% бюллетеней.

Итого голосования по поправкам публикуют и отдельные субъекты РФ:

Сахалинская область: «за» 74,02%, «против» 24,66%;

Чукотка: «за» 83,09%, «против» 15,75%;

Приморье: «за» 73,7%, «против» 25,25%;

Хабаровский край: «за» 71,87%, «против» 26,78%;

Забайкалье: «за» 70,49%, «против» 28,22%;

Якутия: «за» 65,35%, «против» 33,04%.

Голосование в Омской области завершится в 20:00 по местному времени.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15