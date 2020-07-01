Большинство «ЗА»: опубликованы первые результаты голосования по поправкам

Posted 1 июля 2020,, 13:28
Published 1 июля 2020,, 13:28
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Голос «против» отдали 25,84% избирателей. Это не окончательные результаты. На данный момент ЦИК России обработала 0,79% бюллетеней.
Итого голосования по поправкам публикуют и отдельные субъекты РФ:
Сахалинская область: «за» 74,02%, «против» 24,66%;
Чукотка: «за» 83,09%, «против» 15,75%;
Приморье: «за» 73,7%, «против» 25,25%;
Хабаровский край: «за» 71,87%, «против» 26,78%;
Забайкалье: «за» 70,49%, «против» 28,22%;
Якутия: «за» 65,35%, «против» 33,04%.
Голосование в Омской области завершится в 20:00 по местному времени.