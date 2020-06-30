ВКонтакте позволит авторам заработать с помощью VK Donut

«Чтобы автор развивал свой проект, ему нужна поддержка. Раньше она была в основном моральная: пользователи выражали симпатию отметками “Нравится”, репостами и комментариями. Теперь же они могут поддержать создателя контента ещё и материально. VK Donut стал платформой, удобной и для автора, и для его поклонников: управлять подпиской легко, вся преданная аудитория — уже в сообществе, публиковать можно любой тип материалов — от статей до подкастов. И комиссия при всех этих преимуществах — самая низкая на рынке».