Омские кланы на вынос. Июньский рейтинг влиятельности

Posted 30 июня 2020,, 12:14
Published 30 июня 2020,, 12:14
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Акции вниз
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За месяц вспыхнул и отгорел скандал с региональной реформой лабораторий. С начала июня в социальных сетях и мессенджерах в среде врачей распространяется служебная записка на имя заместителя министра здравоохранения Омской области Анастасии Маловой. В документе говорится о проекте ликвидации лабораторий для проведения анализов и передаче функций ООО «МедИнвестГрупп», связанного с бывшим руководителем департамента здравоохранения Москвы Георгием Голуховым и миллиардером Виктором Харитониным. Якобы предполагается закрытие 85 лабораторий и сокращение 2000 врачей и лаборантов.
Слухи о готовящейся реформе опроверг губернатор Александр Бурков, заверив, что проекта не существует, а врачей сокращать не будут. Приехавшая из Подмосковья министр Ирина Солдатова выслушала тех, кто является сторонниками сохранения действующей системы. «Мы услышали мнения коллег, аргументированные, очень профессиональные, и я согласна с тем, что проект, предложенный нам на рассмотрение, требует детальной проработки», — высказалась о проекте Солдатова.
Несогласованность заявлений вызвала некоторое недоумение аудитории. Впервые, шептались злые языки, губернатор использует прием «а был ли мальчик», играет в несознанку. Но важнее другое. Губернатор прямо говорит, что в проекте ликвидации лабораторий нет предмета для разговора. И это успокаивает.
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Несмотря на заявление губернатора о том, что никакого проекта реформы лабораторий в Омской области не существует, министр здравоохранения Ирина Солдатова продолжила продвигать эту идею. В эфире «Радио России» Солдатова осталась верна своей риторике, заявив о необходимости создания Единого лабораторного центра. По ее словам, будут созданы две большие лаборатории в Омске и Таре. «Изменение лабораторной службы будет. Видимо, мы задели чьи-то коммерческие интересы, потому что была реакция в виде заказных статей в СМИ», — отметила Солдатова. Отдельно глава омского Минздрава все-таки проговорила, что государственная система будет сохранена, а массовых сокращений не планируется. Однако, по ее мнению, лаборатории, особенно в сельских районах, нуждаются в переоснащении.
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По сведениям источников Города55, Ирина Солдатова в ближайшее время может усилить свои позиции в правительстве Омской области. Ей прочат функционал, соответствующий должности вице-губернатора. В частности, рассматривается вопрос о преобразовании министерства труда и социального развития в управление в структуре областного минздрава.
Позиции нынешнего главы минтруда, вице-губернатора Владимира Куприянова пошатнулись в период пандемии. На начальном этапе он возглавлял круглосуточный штаб по борьбе с коронавирусом. В мае и начале июня близкий к правительству Омской области телеграм-канал «ОмскЦентрСилы» предпринимал попытки анонсировать скорый уход Куприянова. В качестве одной из причин назывались его токсичность и действия заместителя министра Сергея Добрых. Однако затем анонимные телеграмеры заверили, что вице-губернатор пользуется доверием Александра Буркова.
По Куприянову и Солдатовой ударил скандал с массовым заражением коронавирусом обитателей Нежинского геронтологического центра. В письме министр здравоохранения проинформировала вице-губернатора, что заболевших некуда госпитализировать. Регион не располагает необходимым запасом коечного фонда.
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В эфире программы «Диалог с губернатором» Бурков прокомментировал поправки в Конституцию. «Когда Конституция принималась в начале девяностых, прописали, что международное право выше российских законов. И мы сегодня, получается, живем по диктовку дяди Сэма. Нам порой диктуют: вы здесь не то сделали. Мы вас штрафуем, международный суд. Всё. Мы возвращаемся к периоду Советского Союза… Мы будем жить по российским законам, а не по американским», — сказал губернатор Омской области.
Опытный публичный политик Александр Бурков, конечно, знал, что делает. Его заявление вышло на федеральный уровень и вызвало бурю возмущения в среде либеральной общественности и несистемной оппозиции, не желающих «возврата совка».
«В Европе в школах с младших классов начинают объяснять, что однополые браки это хорошо. По-европейски это хорошо. Те люди, которые сегодня живут в Европе по традиционным семейным ценностям, куда они поедут? Которые не согласны с тем, что навязывают их детям. Они поедут в Россию. Поедут люди образованные, с профессиями», — уверен Бурков.
Заявление омского губернатора наверняка позволило Кремлю замерить уровень настроения тех, кто тоскует по СССР, и тех, кто выступает против однополых браков. Примечательно, что против поправок в Конституцию выступает КПРФ. Александр Бурков, представлявший на выборах 2018 года в том числе коммунистов, переиграл красных на их поле, но с репутационными потерями.
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Правительство Омской области проявило жесткость в противостоянии с региональным управлением Роспотребнадзора. Главный санитарный врач Александр Крига настаивал на продлении режима ограничений из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Региону было обещано плато на уровне 50 новых случаев в сутки, но оно установилось на уровне 90-100 новых случаев коронавируса в сутки. Роспотребнадзор настаивал на том, что открывать детские сады 22 июня рано, однако региональный штаб настоял на первоначальном решении.
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В Омской области запущена программа льготной ипотеки с субсидируемой ставкой в 3.1%. На эти цели из областного бюджета выделили 250 млн рублей. Федеральные власти в период кризиса предложили ипотеку под 6.5%. Субсидирование будет распространяться на весь период кредитования. Квартиры предоставляют в новостройках авторизованных компаний. Мера призвана поддержать строительную отрасль и стимулировать рост экономики.
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Кроме хоккейной академии «Авангарда», Омск может получить футбольную академию «Иртыша». Футбольный клуб вышел в нынешнем сезоне в ФНЛ, но первые матчи проведет в Тюмени. В это время манеж «Красная звезда» ждет реконструкция, а в перспективе должен появиться стадион, отвечающий требованиям соревнований первого дивизиона. ФК «Иртыш» перестает быть заботой только муниципального бюджета. С этого сезона «речники» получат областное финансирование.
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Продолжает нарастать недовольство тем, как проводится ремонт домов АО «Омскэлектро» на федеральный 1 млрд рублей, выведенный из бюджетной системы в конце прошлого года. Например, жильцы дома по улице 50 лет Профсоюзов, 109а жалуются на завышенные сметы, некачественные материалы и плохую работу подрядчика. Подрядчиком на доме стала компания из Екатеринбурга, а по факту работы выполняют выходцы из Средней Азии. При этом недостаточными жильцы считают работы по стройконтролю.
В ответе на запросы Города55 областная прокуратура сообщила, что не усматривает нарушения в процедуре передачи «Омскэлектро» 1 млрд рублей, а само предприятие отметило, что на 67 домах из 278 еще даже не начались ремонтные работы. «Омскэлектро» указывает, что на этих объектах подвели субподрядчики, с которыми в одностороннем порядке расторгнуты договоры.
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Депутаты Омского городского Совета дали добро на акционирование муниципальной «Тепловой компании». Оно, по задумке мэрии, как и в случае с «Омскэлектро», должно спасти предприятие от банкротства. Общая задолженность «Тепловой компании» составляет почти 1.5 млрд рублей. Акционирование может предшествовать передаче городского актива в управление «ТГК-11». Для этого создадут «Единую теплосетевую компанию». В «ТГК-11» уверяют, что мэрия сможет сохранить контроль над имущественным комплексом «Тепловой компании». Акционирование городского актива только в этом случае следует признать оправданным шагом. Если же все закончится отчуждением «Тепловой компании» за копейки, то по репутации муниципальной власти будет нанесен очередной удар.
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Прокуратура и УМВД проводят проверку деятельности компании «Зерно Сибири». Зерновой трейдер, который создавался по инициативе губернатора Омской области Александра Буркова, должен был обеспечить выход продукции омских аграриев на новые рынки и маршруты. В частности, ожидались поставки в Азию и через Северный морской путь. «Мы научились выращивать зерно, теперь надо научиться его продавать», — говорил Бурков.
В сентябре прошлого года Город55 подробно разбирал, как будет работать «Зерно Сибири». Весной 2020 года в компании сменилось руководство, а автор идеи, советник главы региона Александр Четвериков вышел из состава совета директоров и покинул компанию.
«Коммерческие вести» сообщили, что «Зерно Сибири» лишь делает вид, что пытается взыскать через арбитражный суд 43.7 млн рублей с контрагентов. В компании не могут даже рассчитать исковые требования. Близкий к правительству Омской области БК55 отметил, что губернатор Александр Бурков сам инициировал расследование уголовного дела о хищении денежных средств у «Зерна Сибири». Материалы проверки главного управления финансового контроля были переданы в прокуратуру и УМВД. По данным телеграм-канала «Субъект», фигурантом уголовного дела является Александр Четвериков, а сумма ущерба составила около 100 млн рублей.
Также: областных министров оштрафовали за срыв сроков строительства дороги по улице 3-й Островской, мэрия формирует кадровый резерв, губернатор опроверг информацию о своем скором отъезде в Москву.
Итого (-1): в период пандемии сложно принимать стратегические решения, особенно когда подводят исполнители. Коронавирус многого не спишет.
Акции вниз
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Мэрия Омска по поручению заместителя главы города Олега Зарембы приступила к реализации федерального проекта «Чистое небо». Провода с опор АО «Омскэлектро» и МУП «Электрический транспорт» предлагается убрать под землю. Сейчас прорабатываются технические возможности. Неясным остается механизм финансирования «очищения» неба.
Долгое время «Омские кабельные сети» — главный актив депутата Заксобрания Дмитрия Павлова — имели хорошие условия по аренде столбов «Омскэлектро». Плата составляла 306 рублей за одну опору, а потом выросла до 499. Другие провайдеры работали не в столь комфортных условиях.
Генеральный директор «Омских кабельных сетей», депутат горсовета Олег Афанасьев считает, что перенос проводов в кабель-каналы будет осуществляться за счет компаний, которые и так потратились на реализацию мер по «пакету Яровой» и переживают не лучшие времена из-за эпидемии коронавируса. По его оценкам, муниципальный бюджет потеряет от снятия кабелей с опор до 70 млн рублей арендной платы.
Реализация проекта «Чистое небо», по опыту других городов, может привести к главенствующему положению на рынке «Ростелекома». Также по общественной организации «Оплот» будет нанесен последний разгромный удар в связи со снижением поступлений от главного коммерческого актива.
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На федеральный уровень вышел скандал с закупкой билбордов для информирования жителей Омской области о голосовании по Конституции. Закупки проводили без торгов у единственного поставщика на общую сумму 5.1 млн рублей. В числе подрядчиков указывается медиахолдинг «Слово» депутата Заксобрания Дмитрия Павлова, которого tayga.info называет Дмитрием Борисовым. Разброс цен на баннеры составил от 2 до 13 тыс рублей. Публикацией воспользовались телеграм-каналы, подвергнув информационной атаке депутата регионального парламента.
Итого (-3): в омском сегменте Telegram тиражируются домыслы об утрате Дмитрием Павловым интереса к региональной политике. От месяца к месяцу мы фиксируем ослабление группы. Если это не отсутствие политических амбиций, то что это?
Стабильно
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Бывший вице-губернатор Станислав Гребенщиков и вице-мэр Омска Богдан Масан уже три месяца находятся в СИЗО, ожидая рассмотрения своей апелляции в областном суде. Рассмотрение первоначально было назначено на 25 июня, но не состоялось по техническим причинам. Новой датой объявлено 15 июля.
Напомним, что решением Центрального районного суда Гребенщиков и Масан признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями при реконструкции здания страхового товарищества «Саламандра» для размещения центра «Эрмитаж-Сибирь». Они получили два и два с половиной года тюрьмы соответственно.
Приговор суда первой инстанции в законную силу не вступил, поэтому Богдан Масан до сих пор числится в администрации города.
Итого (0): на агрегатном фронте без перемен.
Небольшое падение
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Омское региональное отделение «Единой России» провело праймериз по определению кандидата на довыборах в Омский городской Совет. Кандидатом стал Андрей Бондаренко, бизнес-партнер действующего депутата Омского городского Совета Юрия Арчибасова. Бондаренко пойдет по округу бывшего вице-спикера Андрея Ткачука, переехавшего в Долгопрудный, на Московке.
Отметим, что перевозчик является сыном секретаря совета непарламентских партий Омской области Ларисы Бондаренко. «Единая Россия» может получить в Горсовете еще одного лояльного депутата.
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12 июня на улице Волгоградской произошел пожар на газопроводе «Омскгоргаза». Левобережная часть города осталась без газа на три дня. Особо сложной ситуация оказалась в домах, где в это же время отключили горячую воду. По предварительной информации, причиной возгорания газопровода стало попадание молнии. Аварийные работы проводились с 13 по 15 июня. Всего от топлива отказались отключены 1000 многоквартирных домов, 6 200 домов частного сектора, 36 предприятий и 4 котельные.
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Андрей Голушко сообщил, что его инициатива о расширении полномочий региональных бизнес-омбудсменов получила поддержку комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Документ рекомендован к принятию в первом чтении. В случае его одобрения Госдумой федеральный уполномоченный получит право на посещение без специального разрешения мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Также законопроект убирает разночтения в функционале омбудсменов, который отличается от региона к региону.
Видимо, законодательная инициатива Голушко продиктована отчасти и собственным опытом депутата, когда его бизнес-партнер Сергей Калинин попал за решетку по делу о завышенных тарифах «Омскгоргаза». Способствовать скорейшему разрешению ситуации не смогли ни региональный бизнес-омбудсмен Юрий Герасименко, ни федеральный — Борис Титов.
Итого (-1): партийная и законодательная работа значительнее спокойнее, чем работа в органах исполнительной власти.
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Претензии «Омсктехуглерода» к блогеру Орису Бруту (Владимир Лифантьев) признаны несостоятельными. Процесс в арбитражном суде длился два года и 27 заседаний. Предприятие требовало удалить скандальный видеоролик и опровергнуть факты, изложенные в нем. Материал касался работы сажевого завода.
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Канал «Лаврентий Берия», близкий к «Омсктехуглероду», продолжил критику действий блогера Ориса Брута и издателя Сергея Сусликова. Брута и Сусликова автор считает агентами-провокаторами и постоянно апеллирует к губернатору Буркову. Валерий Каплунат и Сергей Сусликов известны своим государственными взглядами и не раз заявляли о поддержке курса презиздента России. Получается, что «верные пехотинцы Путина» спорят заочно о том, кто больше Родину любит? Параллельно телеграм-канал раскручивает своего оппонента Владимира Лифантьева.
Итого (-2): группа не может похвастаться производственными успехами и вязнет в склоках, приобретая статус сутяжников и скандалистов.
Небольшой рост
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Стали известны итоги внеплановой проверки Росприроднадзора на «Омском каучуке». Ее устроили после зафиксированного выброса этилбензола и фенола. На предприятии отметили, что оборудование находилось на плановом ремонте и выбросов производится не могло. Выброс аммиака и ацетона, который производился по «технологическому процессу», считают малоопасным.
При этом омичи продолжают жаловаться на запах бытового газа в Советском округе и на Левом берегу. Карта экологического мониторинга указывает, что источник выбросов следует искать в северном промышленном узле города.
+1
Городской суд Пскова признал законным строительство дочернего предприятия группы «Титан-Полимер». Местные жители считали, что разрешение выдано на строительство объекта четвертого класса опасности, хотя в итоге там будет первый. Активисты намерены опротестовать решение первой инстанции в областном суде.
+1
Арест ТРЦ «Пулково-3» продлен до 4 сентября 2020 года. По версии следствия, предприниматели Владимир Белоконь и Андрей Третьяков украли у группы компаний «Титан» братьев Сутягинских нефтепродукты на общую сумму 45 млн рублей. Деньги были затем направлены на покупку ТРЦ «Пулково-3». Один из братьев Сутягинских дал показания на Белоконя и Третьякова. По неофициальной информации, Сутягинские пользуются покровительством влиятельной персоны из Санкт-Петербурга со связями в кругах правосудия.
Также: группа компаний «Титан» начала активную информационную кампанию в социальных сетях.
Итого (+1): опытные омские предприниматели переживают не лучшие времена, но еще могут достать пару козырей из рукава. Старые лоббистские связи не ржавеют.
Небольшой рост
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Источники Города55 указывают, что при поддержке «Газпромнефти» в Госдуму может пойти боец Александр Шлеменко. Спортсмен уже давно сигнализирует о своих политических амбициях. Похоже, время пришло.
Политический альянс Шлеменко и «Газпромнефти» стоит на твердом фундаменте давнего сотрудничества. ГПН спонсирует школу Шлеменко «Шторм», выделяет деньги на обустройство спортивных площадок в Омске в рамках проекта «Родные города».
В случае увеличения инвестиций в политическое будущее спортсмена ГПН вновь выходит в изящную конфронтацию с региональным правительством. Ранее предполагалось, что Александр Шлеменко на выборах в Госдуму может возглавить региональный список «Справедливой России» и затем, возможно, отказаться от мандата в пользу идущего за ним кандидата. Частью таких договоренностей выглядели слухи о назначении директора школы «Шторм» Ивана Колесника на должность замминистра спорта Омской области. Неожиданный отказ в назначении Колесника свидетельствует в пользу версии с ГПН.
Еще из интересного: за сменой курса Шлеменко наблюдатели видят не стремление спортсмена принять верное с точки зрения конъюнктуры решение, а его принципиальную позицию. Просто в каком-то важном для себя вопросе он мог поставить слишком жесткие условия и не найти понимания своему запросу. А чем дальше, тем больше у Александра принципиальных вопросов: ЗОЖ, вера, мигранты.
+1
Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что новая «Арена Омск» в любом случае будет достроена. Глава региона назвал генерального директора «Газпромнефти» Александра Дюкова человеком слова. Сейчас возникли проблемы с федеральным финансированием объекта. Строительство пришлось начинать за счет средств «Газпромнефти».
Напомним, что новая «Арена Омск» возводится к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Стоимость объекта 10 млрд рублей, 5 из которых должен выделить федеральный бюджет. Как заявили в правительстве Омской области, деньги «подвисли». Федерация уже отозвала субсидию на строительство новой ледовой арены в Нижнем Новгороде. В случае секвестирования федерального финансирования в Омске арену «Газпромнефть» будет достраивать за счет собственных средств.
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Омский «Авангард» открестился от президента клуба Максима Сушинского, заявив, что его контракт закончился в апреле. Стороны ведут непростые переговоры о продлении договора. Накануне в доме у Сушинского прошли обыски в рамках расследования уголовного дела об обналичивании денежных средств через его автомобильные салоны премиальных марок.
В то же время «Авангард» ликвидировал пост вице-президента клуба. Иван Тугаринов перешел на должность директора по развитию хоккейной академии в регионах. Неясным остается функционал президента, когда в клубном руководстве есть председатель совета директоров, генеральный менеджер и генеральный директор.
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Каждый раз, когда в Омске начинает плохо пахнуть, горожане косятся в сторону ОНПЗ. По выбросам 13 и 14 июня Город55 направил запросы в Росприроднадзор. В своем ответе ведомство сообщило, что источниками выбросов могут являться объекты «Омскводоканала» и «Центрального конструкторского бюро автоматики». Также проводят внеплановые проверки в отношении ООО «Астра», ООО «Университет экологических проблем» и АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (буферный пруд). Ранее Росприроднадзор уже проверял ОНПЗ вместе с «Омским каучуком», «Титан-Агро» и муниципальным асфальтовым заводом. Специалисты выявили «многочисленные нарушения требований законодательства об охране атмосферного воздуха». Выданы предписания об устранении выявленных нарушений. О каких нарушениях и у каких компаний идет речь уточняем у ведомства.
Также: на омском НПЗ начали первый этап испытаний будущего комплекса глубокой переработки нефти.
Итого (+1): производственные успехи группы неоспоримы, а социальная ответственность остается на стабильно высоком уровне.
Остальные игроки:
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Первый губернатор Омской области Леонид Полежаев в очередной порции откровений на сайте фонда «Духовное наследие» сгладил риторику относительно президента России Владимира Путина и губернатора Александра Буркова. Полежаев отметил мудрость и дальновидность принятых решений о наделении глав регионов полномочиями по борьбе с коронавирусом, а также признал, что в нынешней команде правительства Омской области используют современные управленческие практики, отличные от его методов работы. Также первый губернатор региона призвал не мешать работать врачам и отметил, что по его просьбе предприниматель Роман Абрамович направил в Омскую область оборудование и средства защиты для борьбы с коронавирусом.
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Известный журналист Андрей Караулов, долгие годы сотрудничавший с Леонидом Полежаевым, выпустил критический материал о бенефициаре омского мусорного оператора «Магнит», депутате думы Ханты-Мансийского автономного округа Степане Пыталеве. Караулов обратил внимание на то, что власти Омской области подписали контракт с «Магнитом» на 30 млрд рублей. При этом предполагается, что мусор будут свозить на два полигона, входящих в защитную зону омского аэропорта. Журналист также озвучил позицию Росавиации, которая указывает на то, что птицы, обитающие на двух полигонах, создают опасность для садящихся и взлетающих самолетов.
Итог шести месяцев: Уральская группа (+1), «Генеральская» группа (-10), группа Сергея Морева (+2), группа Андрея Голушко (+4), группа Валерия Каплуната (+2), группа Сутягинских (+1), Заводская группа (+10).