Омские кланы на вынос. Июньский рейтинг влиятельности

Несмотря на заявление губернатора о том, что никакого проекта реформы лабораторий в Омской области не существует, министр здравоохранения Ирина Солдатова продолжила продвигать эту идею. В эфире «Радио России» Солдатова осталась верна своей риторике, заявив о необходимости создания Единого лабораторного центра. По ее словам, будут созданы две большие лаборатории в Омске и Таре. «Изменение лабораторной службы будет. Видимо, мы задели чьи-то коммерческие интересы, потому что была реакция в виде заказных статей в СМИ», — отметила Солдатова. Отдельно глава омского Минздрава все-таки проговорила, что государственная система будет сохранена, а массовых сокращений не планируется. Однако, по ее мнению, лаборатории, особенно в сельских районах, нуждаются в переоснащении.