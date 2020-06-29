Страховой Дом ВСК и SBI Bank предлагают оформить страховку имущества на время отпуска

Posted 29 июня 2020,, 09:42
Published 29 июня 2020,, 09:42
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По полису предусмотрены программы страхования сроком от 1 месяца, что позволяет клиенту получить страховую защиту имущества на время кратковременного отъезда, например, в отпуск или за город.
Застраховать можно отделку помещения, оборудование, домашнее имущество, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами (например, соседями), которые могут пострадать по вашей вине. В этом случае страховая компания компенсирует этим лицам ущерб на сумму до 1 млн. руб.
К страховым случаям относятся распространенные риски, такие как пожар, взрыв, стихийные бедствия, аварии инженерных систем (отопление, водоснабжение и т.п.), проникновение воды из чужих помещений. Также страховая выплата осуществляется в результате ущерба из-за противоправных действий третьих лиц и падения предметов, например, деревьев.
Максимальная сумма покрытия - до 2 млн. руб. При заключении договора на срок более года предоставляется возможность рассрочки платежа.
Теперь оформить полис «На время отдыха» можно не только через дистанционные сервисы ВСК (мобильное приложение «ВСК страхование» или интернет-магазин www.shop.vsk.ru), но и на сайте SBI Bank.