Страховой Дом ВСК и SBI Bank предлагают оформить страховку имущества на время отпуска

Застраховать можно отделку помещения, оборудование, домашнее имущество, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами (например, соседями), которые могут пострадать по вашей вине. В этом случае страховая компания компенсирует этим лицам ущерб на сумму до 1 млн. руб.