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Posted 29 июня 2020,, 09:42

Published 29 июня 2020,, 09:42

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Страховой Дом ВСК и SBI Bank предлагают оформить страховку имущества на время отпуска

29 июня 2020, 09:42
Страховой Дом ВСК и SBI Bank предлагают оформить страховой полис «На время отдыха».

По полису предусмотрены программы страхования сроком от 1 месяца, что позволяет клиенту получить страховую защиту имущества на время кратковременного отъезда, например, в отпуск или за город.

Застраховать можно отделку помещения, оборудование, домашнее имущество, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами (например, соседями), которые могут пострадать по вашей вине. В этом случае страховая компания компенсирует этим лицам ущерб на сумму до 1 млн. руб.

К страховым случаям относятся распространенные риски, такие как пожар, взрыв, стихийные бедствия, аварии инженерных систем (отопление, водоснабжение и т.п.), проникновение воды из чужих помещений. Также страховая выплата осуществляется в результате ущерба из-за противоправных действий третьих лиц и падения предметов, например, деревьев.

Максимальная сумма покрытия - до 2 млн. руб. При заключении договора на срок более года предоставляется возможность рассрочки платежа.

Теперь оформить полис «На время отдыха» можно не только через дистанционные сервисы ВСК (мобильное приложение «ВСК страхование» или интернет-магазин www.shop.vsk.ru), но и на сайте SBI Bank.

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