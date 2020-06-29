Омских бизнесменов научат влиять на сознание клиентов

Posted 29 июня 2020,, 03:47
Published 29 июня 2020,, 03:47
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Вебинар «Стратегия продаж через нейромаркетинг: кнопка «Купить» у покупателя» пройдет 30 июня в 15:00 с участием бизнес-тренера Наталии Талисман. Предпринимателям расскажут, как привлечь внимание и нарастить продажи, зная, как информация воспринимается покупателем. С омичами поделятся эффективными техниками презентаций, которые влияют на клиентов, побуждая принять эмоциональное решение. Как объяснили в Центре поддержки предпринимательства, новые знания помогут бизнесменам воздействовать на сознание потребителей.
По словам организаторов, несмотря на популярность нейромаркетинга, не все знают, как его эффективно использовать. Между тем, этот инструмент позволяет предпринимателям настроить свой товар или услугу на подсознательные потребности покупателей. В рамках вебинара пройдет практическое занятие: участники применят новые знания и попробуют продавать через нейромаркетинг.