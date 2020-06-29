Омских бизнесменов научат влиять на сознание клиентов

По словам организаторов, несмотря на популярность нейромаркетинга, не все знают, как его эффективно использовать. Между тем, этот инструмент позволяет предпринимателям настроить свой товар или услугу на подсознательные потребности покупателей. В рамках вебинара пройдет практическое занятие: участники применят новые знания и попробуют продавать через нейромаркетинг.