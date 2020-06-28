Омич спровоцировал пересмотр закона о перевозке детей за границу

Posted 28 июня 2020,, 08:27
Published 28 июня 2020,, 08:27
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Конституционный суд РФ признал положения 21 статьи ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» не соответствующими действующей Конституции РФ. По решению суда законодатели обязаны пересмотреть нормы закона. Эта история началась с жалобы омича Игоря Николаенко.
Мужчина опасался, что его дочь могут незаконно вывезти из страны — мать девочки на данный момент проживает в США. Поэтому через суд добился для ребенка запрета выезда за пределы России. Ранее, в 2018 году, суд определил, что девочка будут жить с отцом.
Однако и он сам захотел вывезти ребёнка за границу — навестить родственников в Казахстане, отдохнуть на курортах. Суды же дали разрешение на выезд только в соседний Казахстан и только в определенное время. Николаенко посчитал эти действия нарушением его конституционного права на свободу передвижения.
Конституционный суд РФ отреагировал на жалобу: родитель, с которым проживает ребенок, лучше знает, нужна ли ему эта поездка. После чего запрет на выезд было решено снять. Правда, при условии, что родитель предоставит доказательства.
Вслед за этим, Конституционный суд РФ предписал законодателям пересмотреть нормы федерального закона.