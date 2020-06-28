Омич спровоцировал пересмотр закона о перевозке детей за границу

Однако и он сам захотел вывезти ребёнка за границу — навестить родственников в Казахстане, отдохнуть на курортах. Суды же дали разрешение на выезд только в соседний Казахстан и только в определенное время. Николаенко посчитал эти действия нарушением его конституционного права на свободу передвижения.