Омский форум «Свое дело — твой успех» пройдет в режиме онлайн

Posted 25 июня 2020,, 14:17
Published 25 июня 2020,, 14:17
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Организаторами форума «Свое дело — твой успех» выступают региональное министерство экономики и Агентство развития и инвестиций при поддержке правительства Омской области.
Для омских бизнесменов на форуме выступят успешные предприниматели, чтобы рассказать о бизнес-моделях и практиках, которые помогут удержать свое дело на плаву и поднять его на новый уровень. Главная цель форума заключается в том, чтобы омичи научились создавать и поднимать свое дело. И в этом омичам помогут ведущие эксперты в области упаковки, трафика, продаж и автоматизации, маркетинга и рекламы.
Программа форума состоит из трех блоков, каждому из которых будет уделено отдельное время:
О Продвижении участники форума будут говорить в первый день, 8 июля. Омичи узнают, как оценить эффективность вложений в рекламу, насколько личный бренд в Instagram влияет на успех бизнеса, а также все о трендах контекстной рекламы, таргета и SMM.
Меры поддержки и Внешнюю торговлю омичи обсудят со специалистами во второй день, 9 июля. Перед начинающими и продолжающими предпринимателями выступят известные бухгалтеры и юристы Омска, чтобы рассказать о программах поддержки и правовых аспектах малого и среднего бизнеса и даже самозанятости. Затем предприниматели узнают, как разместиться на площадках-лидерах электронной торговли за счет государства, как продавать на eBay и какие «подводные камни» существуют в области e-commerce.
«Мы не скрываем, что кризис оголил внутренние проблемы бизнеса, которые были и до него. Не каждый предприниматель оказался готов к изменениям. Форум „Свое дело — твой успех“ проводится именно для того, чтобы поддержать омский бизнес, помочь выстроить стратегию продвижения и процессы работы так, чтобы получить максимальную отдачу с вложенных ресурсов. Форум состоится на бесплатной основе, после регистрации каждый участник получит доступ к платформе. Отмечу, что участники Форума получат именные электронные сертификаты», — поделился гендиректор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.
Стать участником форума можно, пройдя регистрацию на сайте — своедело2020.рф. Там же есть подробности проведения события и список спикеров.