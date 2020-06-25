Омский форум «Свое дело — твой успех» пройдет в режиме онлайн

«Мы не скрываем, что кризис оголил внутренние проблемы бизнеса, которые были и до него. Не каждый предприниматель оказался готов к изменениям. Форум „Свое дело — твой успех“ проводится именно для того, чтобы поддержать омский бизнес, помочь выстроить стратегию продвижения и процессы работы так, чтобы получить максимальную отдачу с вложенных ресурсов. Форум состоится на бесплатной основе, после регистрации каждый участник получит доступ к платформе. Отмечу, что участники Форума получат именные электронные сертификаты», — поделился гендиректор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.