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Posted 24 июня 2020,, 09:14

Published 24 июня 2020,, 09:14

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В омском центре для пожилых обнаружили коронавирус

24 июня 2020, 09:14
Издание «Коммерческие вести» получило письмо, которое является частью служебной переписки регионального Минздрава. Письмо датировано 20 июня и подписано министром здравоохранения Ириной Солдатовой.

Из документа следует, что в Нежинском геронтологическом центре минимум 10 человек заболели коронавирусом. По информации издания, 17 июня госпитализировали девять пациентов с подозрением на опасную инфекцию, 19 июня — четырех, которые находились в тяжелом состоянии, а 20 июня — еще шесть человек с положительными результатами тестов на COVID-19.

В здании геронтологического центра находятся 266 человек, из которых 92 — на одном этаже. Ранее Ирина Солдатова выражала обеспокоенность сложившейся ситуацией.

В письме говорится, что в регионе нет резерва коечного фонда, поэтому пенсионеров оставляют в геронтологическом центре для наблюдения и лечения. Однако коечный фонд дома-интерната не обеспечен кислородом. В Минздраве уверены, что сложившаяся в центре ситуация угрожает стабилизации обстановки в регионе.

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