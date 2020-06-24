В омском центре для пожилых обнаружили коронавирус

Posted 24 июня 2020,, 09:14
Published 24 июня 2020,, 09:14
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Из документа следует, что в Нежинском геронтологическом центре минимум 10 человек заболели коронавирусом. По информации издания, 17 июня госпитализировали девять пациентов с подозрением на опасную инфекцию, 19 июня — четырех, которые находились в тяжелом состоянии, а 20 июня — еще шесть человек с положительными результатами тестов на COVID-19.
В здании геронтологического центра находятся 266 человек, из которых 92 — на одном этаже. Ранее Ирина Солдатова выражала обеспокоенность сложившейся ситуацией.
В письме говорится, что в регионе нет резерва коечного фонда, поэтому пенсионеров оставляют в геронтологическом центре для наблюдения и лечения. Однако коечный фонд дома-интерната не обеспечен кислородом. В Минздраве уверены, что сложившаяся в центре ситуация угрожает стабилизации обстановки в регионе.