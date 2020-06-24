В омском центре для пожилых обнаружили коронавирус

Из документа следует, что в Нежинском геронтологическом центре минимум 10 человек заболели коронавирусом. По информации издания, 17 июня госпитализировали девять пациентов с подозрением на опасную инфекцию, 19 июня — четырех, которые находились в тяжелом состоянии, а 20 июня — еще шесть человек с положительными результатами тестов на COVID-19.