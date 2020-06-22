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Posted 22 июня 2020, 16:21

Published 22 июня 2020, 16:21

Modified 23 февраля 2022, 14:26

Updated 23 февраля 2022, 14:26

В России зарегистрировали минимум заболевших COVID-19 с апреля

22 июня 2020, 16:21
За последние сутки в РФ зафиксировали минимальное число заболевших коронавирусом с конца апреля: 7728 человек. Показатель по Москве также стал самым низким - 968 пациентов.

Согласно данным оперштаба по борьбе с COVID-19, за последние 24 часа заболевание было выявлено в 84 из 85 российских регионов, сообщает infox.ru 21 июня.

По состоянию на этот день общее число заразившихся составило почти 585 тысяч человек. При этом около трети из них вообще не имели симптомов болезни.

Отмечается, что в Москве больше всего заболевших (около 40%) составляют жители столицы в возрасте от 18 до 45 лет. Чуть больше 30% заразившихся - люди в возрасте 46-65 лет. Кроме этого, 13,4% приходится на москвичей 66-79 лет и 7,6% - на москвичей старше 80 лет. Несовершеннолетних среди заболевших коронавирусом всего 5,5%.

Всего в мире COVID-19 был подтверждён почти у 9 миллионов человек.

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