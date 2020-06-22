В России зарегистрировали минимум заболевших COVID-19 с апреля

Отмечается, что в Москве больше всего заболевших (около 40%) составляют жители столицы в возрасте от 18 до 45 лет. Чуть больше 30% заразившихся - люди в возрасте 46-65 лет. Кроме этого, 13,4% приходится на москвичей 66-79 лет и 7,6% - на москвичей старше 80 лет. Несовершеннолетних среди заболевших коронавирусом всего 5,5%.