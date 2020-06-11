Нужно ли голосовать, что будет с геями и Путиным – 5 главных вопросов по Конституции

Posted 11 июня 2020,, 06:01
Published 11 июня 2020,, 06:01
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Один из главных пунктов поправок – внесение изменений в сроки президентского правления. Продолжительность одного срока остается неизменной – 6 лет. Но что меняется принципиально, так это количество сроков, на которые может избираться президент. В нынешней Конституции указано, что один президент не может править больше двух сроков подряд. Теперь слово «подряд» предлагают убрать. И тогда следующий президент России не сможет выдвигать свою кандидатуру после двух сроков, как это сделал Владимир Путин. Но ограничения не учитывают президентские сроки до внесения этих изменений. То есть поправка «только два срока» не касается Путина. Все его предыдущие сроки обнулятся и теоретически он сможет вновь выдвинуть свою кандидатуру в 2024 году и в случае победы править до 2030 года. А потом еще один срок.
Еще одна поправка, которая вызвала много споров, касается утверждения о верховенстве российской конституции над решениями международных судов. Правозащитники усмотрели в этом возможность для массового нарушения прав человека в стране и ослабление роли ЕСПЧ в защите прав россиян. До сих пор российские власти действительно неохотно выполняли решения Европейского суда по правам человека. Но они были обязательными к исполнению. Если поправки будут приняты, то по решению Конституционного суда РФ постановления ЕСПЧ могут быть признаны противоречащими основному закону России и тогда власти смогут их не выполнять.
В последние дни скандал в Сети вызвал ролик, агитирующий за поправки в Конституцию. По сюжету в нем однополая пара мужчин усыновляет ребенка из детдома. Действие якобы происходит в 2035 году. В конце ролика закадровый голос спрашивает зрителя: «Такую Россию ты выберешь?» и призывает голосовать за поправки. В предлагаемых изменениях действительно содержится норма, утверждающая понятие брака как «союз мужчины и женщины». Таким образом в России предлагается конституционно запретить однополые браки. По мнению правозащитников, это будет способствовать усилению гонений на ЛГБТ в стране. Но законодательного запрета на однополые отношения поправки в Конституцию не предусматривают.
Еще одна поправка в Конституцию предполагает закрепление в основном законе положения и полномочий Госсовета. Это будет высший совещательный орган, который сможет участвовать в принятии важнейших решений внутренней и внешней политики. До сих пор полномочия существующего Госсовета не были закреплены законодательно. Авторы поправок уверяют, что через Госсовет губернаторы смогут увеличить свое влияние на федеральную политику, а баланс власти в стране станет более прочным. Противники поправки указывают на размытость полномочий Госсовета и предупреждают о возможном дублировании властных функций или даже противостоянии Госсовета и парламента.
Президент Путин, внося законопроект о поправках в Госдуму, говорил, что изменения в основной закон вступят в силу только в том случае, если их одобрят россияне. В самом законопроекте тоже был прописан пункт о проведении голосования, после которого поправки вступят в силу. Но в российских законах не предусмотрена эта процедура – голосование за проект поправок в Конституцию. Это признавали и в ЦИК. Но данный факт не помешал ЦИК придумать и подготовить процедуру голосования. Поэтому, по мнению ряда экспертов, само голосование, на которое зовут россиян, незаконно и участвовать в нем не стоит. Другие же уверяют, что голосование – демократическая процедура, которая позволит выявить количество сторонников и противников поправок. В любом случае выбор остается за гражданами: идти или не идти, голосовать за или против.