Китайскому клубу КХЛ предложили омский сценарий

Posted 10 июня 2020,, 12:50
Published 10 июня 2020,, 12:50
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Континентальная хоккейная лига готовится начать новый сезон 2 сентября. Это создает проблемы китайскому клубу «Куньлунь» из-за того, что граница между Россией и Китаем остаются закрыты из-за пандемии коронавируса. Рассматривается вариант переезда в другой город по примеру омского «Авангарда».
«Ястребы» уже два сезона играют в подмосковной Балашихе. Прежний дворец «Авангарда» «Арена Омск» оказался разрушен. Новый обещают построить только к 2022 году.
«Куньлунь» рассматривает варианты переезда в Мытищи или Сочи. Однако приоритетными является арена в Сибири или на Дальнем Востоке. В Красноярске готова площадка после зимней Универсиады. Во Владивостоке пустует дворец после снятия с чемпионата «Адмирала». Играть в Красноярске или Владивостоке удобно с точки зрения логистики.
Эксперты предрекают улучшение спортивных результатов «Куньлунь» после вынужденного переезда. Омский «Авангард» в первый сезон в Балашихе вышел в финал Кубка Гагарина.
«Мое мнение: если «Куньлунь» будет базироваться в столичном регионе, то Восточная конференция может получить еще одного фаворита. Ведь подобный эффект мы уже увидели на примере «Авангарда», который, переехав из Омска в Балашиху, в первый же сезон вышел в финал Кубка Гагарина. Это, если хотите, территориальный допинг», - приводит слова двукратного олимпийского чемпиона Игоря Кравчука russia-hockey.ru.