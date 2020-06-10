Китайскому клубу КХЛ предложили омский сценарий

«Мое мнение: если «Куньлунь» будет базироваться в столичном регионе, то Восточная конференция может получить еще одного фаворита. Ведь подобный эффект мы уже увидели на примере «Авангарда», который, переехав из Омска в Балашиху, в первый же сезон вышел в финал Кубка Гагарина. Это, если хотите, территориальный допинг», - приводит слова двукратного олимпийского чемпиона Игоря Кравчука russia-hockey.ru.