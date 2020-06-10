Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 10 июня 2020,, 12:50

Published 10 июня 2020,, 12:50

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Китайскому клубу КХЛ предложили омский сценарий

10 июня 2020, 12:50
«Куньлунь» не может играть дома из-за пандемии коронавируса, сообщает Город55. Рассматриваются варианты переезда в столичный регион и на Дальний Восток.

Континентальная хоккейная лига готовится начать новый сезон 2 сентября. Это создает проблемы китайскому клубу «Куньлунь» из-за того, что граница между Россией и Китаем остаются закрыты из-за пандемии коронавируса. Рассматривается вариант переезда в другой город по примеру омского «Авангарда».

«Ястребы» уже два сезона играют в подмосковной Балашихе. Прежний дворец «Авангарда» «Арена Омск» оказался разрушен. Новый обещают построить только к 2022 году.

«Куньлунь» рассматривает варианты переезда в Мытищи или Сочи. Однако приоритетными является арена в Сибири или на Дальнем Востоке. В Красноярске готова площадка после зимней Универсиады. Во Владивостоке пустует дворец после снятия с чемпионата «Адмирала». Играть в Красноярске или Владивостоке удобно с точки зрения логистики.

Эксперты предрекают улучшение спортивных результатов «Куньлунь» после вынужденного переезда. Омский «Авангард» в первый сезон в Балашихе вышел в финал Кубка Гагарина.

«Мое мнение: если «Куньлунь» будет базироваться в столичном регионе, то Восточная конференция может получить еще одного фаворита. Ведь подобный эффект мы уже увидели на примере «Авангарда», который, переехав из Омска в Балашиху, в первый же сезон вышел в финал Кубка Гагарина. Это, если хотите, территориальный допинг», - приводит слова двукратного олимпийского чемпиона Игоря Кравчука russia-hockey.ru.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15