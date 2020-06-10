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Posted 10 июня 2020,, 05:54

Published 10 июня 2020,, 05:54

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

«Деньги подвисли». Финансовые подробности строительства «Арены Омск»

10 июня 2020, 05:54
Вице-губернатор Дмитрий Ушаков раскрыл механизм финансирования объекта.

Новая «Арена Омск» будет носить чисто социальную функцию. Финансовые расчеты функционирования будущего объекта не предполагают заработка. Об этом в интервью ГТРК «Иртыш» рассказал вице-губернатор Дмитрий Ушаков.

«5 млрд рублей – выделяет своих собственных средств «Газпром нефть». 5 млрд рублей – федеральные деньги. С федеральными деньгами вопрос подвис. Отложен в связи со всеми ограничениями. Начинается секвестр федерального бюджета. «Газпром нефть» начинает строительство на свои собственные средства», - сказал Ушаков.

По мнению вице-губернатора, очень важно иметь такой объект в Омске стратегически. Он позволит принимать мероприятия международного уровня. «Мы делаем все, чтобы вовлечь максимальное количество как международных мероприятий, так и концертов. Повысить максимально качество жизни», - заключил Дмитрий Ушаков.

Строительство новой «Арены Омск» началось в июне. Сдать объект собираются к 2022 году. В ледовом дворце пройдут матчи молодежного чемпионата мира 2023 года.

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