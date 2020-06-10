«Деньги подвисли». Финансовые подробности строительства «Арены Омск»

По мнению вице-губернатора, очень важно иметь такой объект в Омске стратегически. Он позволит принимать мероприятия международного уровня. «Мы делаем все, чтобы вовлечь максимальное количество как международных мероприятий, так и концертов. Повысить максимально качество жизни», - заключил Дмитрий Ушаков.