«Деньги подвисли». Финансовые подробности строительства «Арены Омск»

Posted 10 июня 2020,, 05:54
Published 10 июня 2020,, 05:54
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Новая «Арена Омск» будет носить чисто социальную функцию. Финансовые расчеты функционирования будущего объекта не предполагают заработка. Об этом в интервью ГТРК «Иртыш» рассказал вице-губернатор Дмитрий Ушаков.
«5 млрд рублей – выделяет своих собственных средств «Газпром нефть». 5 млрд рублей – федеральные деньги. С федеральными деньгами вопрос подвис. Отложен в связи со всеми ограничениями. Начинается секвестр федерального бюджета. «Газпром нефть» начинает строительство на свои собственные средства», - сказал Ушаков.
По мнению вице-губернатора, очень важно иметь такой объект в Омске стратегически. Он позволит принимать мероприятия международного уровня. «Мы делаем все, чтобы вовлечь максимальное количество как международных мероприятий, так и концертов. Повысить максимально качество жизни», - заключил Дмитрий Ушаков.
Строительство новой «Арены Омск» началось в июне. Сдать объект собираются к 2022 году. В ледовом дворце пройдут матчи молодежного чемпионата мира 2023 года.