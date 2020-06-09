Экс-чиновница омского минтруда стала совладельцем сети магазинов техники

Posted 9 июня 2020,, 09:34
Published 9 июня 2020,, 09:34
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Согласно записи в ЕГРЮЛ, изменения в компании произошли 8 июня 2020 года. Уставной капитал фирмы в 20 тыс. рублей принадлежит Надежде Захаровой, она же с 8 июня является директором фирмы.
Компания известна в Омске как сеть магазинов, торгующих смартфонами, ноутбуками и компьютерной периферией. Работала компания о сентября 2018 года под брендами сотовых салонов Tele2, и «izюм». Ранее Платонов и Захарова владели «Интерантенной» пополам.
При этом фактически сети магазинов все равно принадлежат Платонову. Ранее товарным знаком «izюм» владело ООО «Аргус», принадлежащее Платонову, однако в сентябре 2018 года бизнесмен зарегистрировался в качестве ИП и получил от «Аргуса» товарный знак.
На сайте сети «izюм» при этом есть еще одна компания — ООО «Изюм», которая значится как фирма, управляющая всей сетью. На сайте «izюм» генеральным директором сети прописан Алексей Платонов, однако фактически ООО «Изюм» возглавляет Андрей Супонев, ему же и принадлежит 100% уставного капитала компании. При этом раньше «Интерантенна» действительно управляла сетью «izюм», об этом говорил и сам Платонов. Более того, доменом izumclub.ru «Интерантенна» перестала владеть только 1 марта 2019 года.
Вероятно, сделка по покупке «Интерантенны», в отличие от того, что сообщают «Коммерческие вести», все же касалась сети магазинов Tele2 и «izюм». Захарова, как полный владелец «Интерантенны», теперь также является владельцем половины уставного капитала ООО «Франчайзинг Центр» и ООО «Бестеселлер». Фирмы также занимаются работой по брендам Tele2 и «izюм». Вторым совладельцем компаний является ООО «Аргус» (принадлежит Платонову).
Скорее всего, Платонов просто запустил в свой диверсифицированный бизнес нового партнера, при этом сделал это гладко и постепенно, однако сохранил за собой все права на бренды и марки своей бизнес-империи, поэтому все равно остался в компании лицом №1.
Напомним, Надежда Захарова с 1999 по 2005 годы руководила департаментом правового обеспечения Министерства труда и социального развития Омской области, в течение 10 лет являлась проректором Омской юридической академии, а также была руководителем аппарата Омского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
Помимо части «Интерантенны», ей принадлежит юридическая компания «Норма права». Захарова продолжает оставаться совладельцем доли местного отделения «Ассоциации юристов России».