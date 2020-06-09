Экс-чиновница омского минтруда стала совладельцем сети магазинов техники

На сайте сети «izюм» при этом есть еще одна компания — ООО «Изюм», которая значится как фирма, управляющая всей сетью. На сайте «izюм» генеральным директором сети прописан Алексей Платонов, однако фактически ООО «Изюм» возглавляет Андрей Супонев, ему же и принадлежит 100% уставного капитала компании. При этом раньше «Интерантенна» действительно управляла сетью «izюм», об этом говорил и сам Платонов. Более того, доменом izumclub.ru «Интерантенна» перестала владеть только 1 марта 2019 года.