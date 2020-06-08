«Росводоканал Омск» напоминает о важности своевременной оплаты услуг предприятия

Posted 8 июня 2020,, 09:27
Published 8 июня 2020,, 09:27
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Дебиторская задолженность потребителей из числа физических лиц на 1 мая превысила 507 млн рублей. Почти 19 млн рублей за потребленную воду и услуги водоотведения омичи не оплатили в мае, а процент оплаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 8 пунктов.
«В мае сумма недополученных платежей от населения составила 18,8 млн рублей. Тем не менее, среди наших потребителей большинство тех, кто своевременно оплачивает услуги. Мы благодарим всех, кто не накапливает долги, помогая предприятию стабильно работать и в полной мере выполнять свои обязательства перед нашими абонентами», - рассказала коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.
Напоминаем, что для добросовестных плательщиков и для тех, кто стремится не накапливать долги, на предприятии продолжается акция «Кубометры в подарок». Итоги первого этапа, который завершится 24 июля будут подведены в начале августа. 500 победителям будет начислено по десять призовых кубометров холодной воды в денежном эквиваленте.
Оплатить дистанционным способом услуги водоканала можно с помощью мобильного приложения «РВК.Услуги» http://www.rosvodokanal.ru/about/deyatelnost/uslugi/skachat-mobilnoe-prilozhenie/, на сайте предприятия https://abon.omskvodokanal.ru/ab/index/acquiring, в личном кабинете https://abon.omskvodokanal.ru/ab, а также через сайты платежных систем или мобильные приложения банков.