Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 8 июня 2020,, 09:27

Published 8 июня 2020,, 09:27

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

«Росводоканал Омск» напоминает о важности своевременной оплаты услуг предприятия

8 июня 2020, 09:27
Омский водоканал напоминает, что временная отмена пени и штрафов не освобождает абонентов от оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения. В компании констатируют небольшое снижение поступлений платежей, которое специалисты предприятия связывают с действием ограничительных мер в период пандемии.

Дебиторская задолженность потребителей из числа физических лиц на 1 мая превысила 507 млн рублей. Почти 19 млн рублей за потребленную воду и услуги водоотведения омичи не оплатили в мае, а процент оплаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 8 пунктов.

«В мае сумма недополученных платежей от населения составила 18,8 млн рублей. Тем не менее, среди наших потребителей большинство тех, кто своевременно оплачивает услуги. Мы благодарим всех, кто не накапливает долги, помогая предприятию стабильно работать и в полной мере выполнять свои обязательства перед нашими абонентами», - рассказала коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Напоминаем, что для добросовестных плательщиков и для тех, кто стремится не накапливать долги, на предприятии продолжается акция «Кубометры в подарок». Итоги первого этапа, который завершится 24 июля будут подведены в начале августа. 500 победителям будет начислено по десять призовых кубометров холодной воды в денежном эквиваленте.

Оплатить дистанционным способом услуги водоканала можно с помощью мобильного приложения «РВК.Услуги» http://www.rosvodokanal.ru/about/deyatelnost/uslugi/skachat-mobilnoe-prilozhenie/, на сайте предприятия https://abon.omskvodokanal.ru/ab/index/acquiring, в личном кабинете https://abon.omskvodokanal.ru/ab, а также через сайты платежных систем или мобильные приложения банков.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15