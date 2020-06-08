«Росводоканал Омск» напоминает о важности своевременной оплаты услуг предприятия

Напоминаем, что для добросовестных плательщиков и для тех, кто стремится не накапливать долги, на предприятии продолжается акция «Кубометры в подарок». Итоги первого этапа, который завершится 24 июля будут подведены в начале августа. 500 победителям будет начислено по десять призовых кубометров холодной воды в денежном эквиваленте.