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Posted 7 июня 2020,, 09:03

Published 7 июня 2020,, 09:03

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В гипермаркете омичам предлагали дезинфицировать руки разведенной хлоркой

7 июня 2020, 09:03
В «Победе» на Кирова в бутылку с надписью «Антисептик для обработки рук» налили разведенную в воде хлорку, сообщает «Омскрегион».

Нарушение выявила мобильная межведомственная группа. Как сообщает издание, утром 7 июня представители министерства региональной безопасности, мэрии, регионального Роспотребнадзора и правоохранители отправились в рейд по продуктовым магазинам.

«Победа» на Кирова была первой в списке адресов. Нарушение заметили с порога — на стойке возле кассы стояло дезинфицирующее средство. В бутылке с «антисептиком» оказался обычный раствор хлора. Использовать его в качестве санитайзера для рук нельзя.

До того, как нарушение выявили, члены мобильной группы поговорили с представителем магазина: «Мы постоянно следим, чтобы бутылка была полная, доливаем».

Администрация рекомендовала в кратчайшие сроки устранить нарушения.

Кроме того, у входа в гипермаркет не было сотрудника магазина, который предупреждал бы о необходимости надеть маску. Однако средства индивидуальной защиты были практически у всех посетителей магазина. При виде членов мобильной группы некоторые доставали маски из сумок.

На тех же, кто масочный режим в помещении не соблюдал, составили административные протоколы.

Рейды мобильной межведомственной группы сейчас проходят часто. Так контролируют соблюдение масочного режима в Омске. Торговые объекты, где есть грубые нарушения, могут быть закрыты.

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