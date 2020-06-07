В гипермаркете омичам предлагали дезинфицировать руки разведенной хлоркой

Posted 7 июня 2020,, 09:03
Published 7 июня 2020,, 09:03
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Нарушение выявила мобильная межведомственная группа. Как сообщает издание, утром 7 июня представители министерства региональной безопасности, мэрии, регионального Роспотребнадзора и правоохранители отправились в рейд по продуктовым магазинам.
«Победа» на Кирова была первой в списке адресов. Нарушение заметили с порога — на стойке возле кассы стояло дезинфицирующее средство. В бутылке с «антисептиком» оказался обычный раствор хлора. Использовать его в качестве санитайзера для рук нельзя.
До того, как нарушение выявили, члены мобильной группы поговорили с представителем магазина: «Мы постоянно следим, чтобы бутылка была полная, доливаем».
Администрация рекомендовала в кратчайшие сроки устранить нарушения.
Кроме того, у входа в гипермаркет не было сотрудника магазина, который предупреждал бы о необходимости надеть маску. Однако средства индивидуальной защиты были практически у всех посетителей магазина. При виде членов мобильной группы некоторые доставали маски из сумок.
На тех же, кто масочный режим в помещении не соблюдал, составили административные протоколы.
Рейды мобильной межведомственной группы сейчас проходят часто. Так контролируют соблюдение масочного режима в Омске. Торговые объекты, где есть грубые нарушения, могут быть закрыты.