Омичи могут воспользоваться новым сервисом подкастов

Возможность прослушивать звуковой контент в удобное время, не отрываясь от повседневных задач, сделала подкасты популярными во всем мире, и их востребованность постоянно растет. По данным IAB Russia в 2019 году ежемесячная аудитория слушателей подкастов в России уже превысила 5 млн человек, в 2020 году она вырастет в два раза и достигнет 10,5 млн пользователей.