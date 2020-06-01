В Омске отказались возбуждать дело на омичей, съевших соседскую собаку

Шокирующий случай произошел в Омске в конце апреля этого года. Информация о нем появилась в социальных сетях. Жительница Центрального округа Омска потеряла своего восьмимесячного щенка, а соседи стали свидетелями похищения животного. По их словам, щенка забрали соседи, злоупотребляющие алкоголем. Придя к ним, женщина нарвалась на агрессию, но вызванные на место сотрудники полиции не стали задерживать дебоширов. Через несколько дней омичка нашла на своем участке сверток из ковра, в котором лежали некоторые части тела животного. Предполагается, что остальное съели неблагополучные соседи.