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Posted 1 июня 2020,, 10:59

Published 1 июня 2020,, 10:59

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске отказались возбуждать дело на омичей, съевших соседскую собаку

1 июня 2020, 10:59
Омская полиция отказала в возбуждении уголовного дела за жестокое обращение с животными. Правоохранители не нашли состава преступления в том, что соседи омички расчленили и, возможно, съели ее собаку. Об этом «Коммерческим вестям» сообщил омский юрист и зоозащитник Игорь Пушкарь.

По данным юриста, хозяйке собаки прислали уведомление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 245 УК РФ «жестокое обращение с животными». Однако ни омичка, ни Игорь Пушкарь с таким решением не согласились: очевидно, что кто-то жестоко убил животное, а затем расчленил. Несколько частей тела собаки найти не удалось.

«То, что насильственная смерть животного наступила в результате нанесения множественных травм, подтверждается заключением ветеринарного врача-патологоанатома, и причинно-следственная связь между нанесением собаке этих травм и ее смертью очевидна. Мы надеемся, что прокуратура прислушается к нашим аргументам и отменит это постановление», — приводит издание слова зоозащитника.

Сообщается, что постановление об отказе в возбуждении дела уже отменили и назначили дополнительную проверку.

Шокирующий случай произошел в Омске в конце апреля этого года. Информация о нем появилась в социальных сетях. Жительница Центрального округа Омска потеряла своего восьмимесячного щенка, а соседи стали свидетелями похищения животного. По их словам, щенка забрали соседи, злоупотребляющие алкоголем. Придя к ним, женщина нарвалась на агрессию, но вызванные на место сотрудники полиции не стали задерживать дебоширов. Через несколько дней омичка нашла на своем участке сверток из ковра, в котором лежали некоторые части тела животного. Предполагается, что остальное съели неблагополучные соседи.

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