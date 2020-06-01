Ко Дню защиты детей ВКонтакте выпустила благотворительные стикеры

«Мы ВКонтакте стараемся придумывать интересные форматы для поддержки благотворительности и делаем помощь фондам посильной для каждого. Такие стикеры — это не только финансовая поддержка для тех, кому это необходимо, но и способ вызвать улыбку у того, кому вы их отправляете. Это уже четвёртый наш подобный проект, и надеемся, что в будущем мы сможем помочь ещё большему количеству благотворительных организаций».