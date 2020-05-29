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Posted 29 мая 2020,, 08:14

Published 29 мая 2020,, 08:14

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Замглавы омского Минимущества Магденко ушла в отставку

29 мая 2020, 08:14
Губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку заместителя министра имущественных отношений региона Александру Магденко. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале имущественных отношений.

В документе, подписанном 27 мая, сказано, что замглавы ведомства решила покинуть свой пост самостоятельно. Отметим, что на официальном сайте ведомства Александра Магденко все еще значится заместителем министра.

Как сообщают «Коммерческие вести», работой Магденко будет заниматься первый заместитель министра имущественных отношений Андрей Подгорбунских.

Свою должность Александр Магденко занимала с августа прошлого года. В ее обязанности входил контроль организации взаимодействия с комитетами и комиссиями Законодательного Собрания Омской области, а также с правоохранительными и контролирующими органами.

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