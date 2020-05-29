Омские предприниматели записали обращение с требованием разрешить им работать

Арендаторы требуют разрешить им вернуться к работе. Представители бизнеса уверяют, что они могут обеспечить все условия, необходимые для безопасности покупателей и сотрудников. В съемках приняли участие около 20 ИП. В ролике арендаторы появляются в масках, перчатках, с плакатами и хором объявляют свои требования.