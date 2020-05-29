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Posted 29 мая 2020,, 07:35

Published 29 мая 2020,, 07:35

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омские предприниматели записали обращение с требованием разрешить им работать

29 мая 2020, 07:35
Омские ИП, которые арендуют торговые площади в торговых центрах, записали видеообращение к руководству области, мэрии и Роспотребнадзору, пишет «ВОмске».

Арендаторы требуют разрешить им вернуться к работе. Представители бизнеса уверяют, что они могут обеспечить все условия, необходимые для безопасности покупателей и сотрудников. В съемках приняли участие около 20 ИП. В ролике арендаторы появляются в масках, перчатках, с плакатами и хором объявляют свои требования.

В ходе ролика арендаторы поясняют, что даже до пандемии торговые центры чаще всего пустовали. Происходит это из-за развития интернет-магазинов. Чего, например, не скажешь о торговле продуктами питания, когда в магазинах и гипермаркетах скапливаются огромные очереди.

Поэтому при торговле непродовольственными товарами соблюдать такие требования, как регулярная дезинфекция и социальное дистанцирование, легче, чем в продуктовом магазине.

Также бизнесмены просят помощи у государства, а именно - о предоставлении отсрочки по кредитам. Ранее с открытым письмом к губернатор Омской области Александру Буркову обращались 534 арендатора.

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