Омские предприниматели записали обращение с требованием разрешить им работать

Posted 29 мая 2020,, 07:35
Published 29 мая 2020,, 07:35
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Арендаторы требуют разрешить им вернуться к работе. Представители бизнеса уверяют, что они могут обеспечить все условия, необходимые для безопасности покупателей и сотрудников. В съемках приняли участие около 20 ИП. В ролике арендаторы появляются в масках, перчатках, с плакатами и хором объявляют свои требования.
В ходе ролика арендаторы поясняют, что даже до пандемии торговые центры чаще всего пустовали. Происходит это из-за развития интернет-магазинов. Чего, например, не скажешь о торговле продуктами питания, когда в магазинах и гипермаркетах скапливаются огромные очереди.
Поэтому при торговле непродовольственными товарами соблюдать такие требования, как регулярная дезинфекция и социальное дистанцирование, легче, чем в продуктовом магазине.
Также бизнесмены просят помощи у государства, а именно - о предоставлении отсрочки по кредитам. Ранее с открытым письмом к губернатор Омской области Александру Буркову обращались 534 арендатора.