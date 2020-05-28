«Балет Москва» покажет ВКонтакте онлайн-спектакль, поставленный в самоизоляции

Спектакль начнётся 31 мая в 20:00 в сообществе театра (vk.com/baletmoskva). Он продлится около 40 минут и будет доступен для просмотра только 24 часа. Зрители смогут оставлять комментарии и вопросы к трансляции прямо во время показа, а после Владимир Варнава и танцовщики останутся в эфире, чтобы ответить на них.