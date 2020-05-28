«Балет Москва» покажет ВКонтакте онлайн-спектакль, поставленный в самоизоляции

Posted 28 мая 2020,, 12:24
Published 28 мая 2020,, 12:24
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Актёры сыграют в постановке, оставаясь дома, а зрители будут наблюдать за шоу в режиме реального времени. Также уже в июне театр покажет записи ещё трёх спектаклей: «Все пути ведут на Север», «Эквус» и «Эгопойнт».
В новой постановке хореограф Владимир Варнава, самый молодой лауреат премии «Золотая Маска», задаётся вопросом: «Кем каждый из нас является в своём доме — полноправным хозяином или гостем?». Шестеро актёров играют по общему сценарию, находясь в собственных квартирах — их жилище становится сценой. Они снимают театральное действие на смартфоны, а видеохудожник накладывает визуальные эффекты прямо по ходу представления.
Спектакль начнётся 31 мая в 20:00 в сообществе театра (vk.com/baletmoskva). Он продлится около 40 минут и будет доступен для просмотра только 24 часа. Зрители смогут оставлять комментарии и вопросы к трансляции прямо во время показа, а после Владимир Варнава и танцовщики останутся в эфире, чтобы ответить на них.
В рамках серии трансляций из мира культуры «Марафон искусства», организованной ВКонтакте, театр «Балет Москва» бесплатно покажет ещё три спектакля. Каждый начнётся в сообществе театра в 20:00 по московскому времени:
Елена Тупысева, директор театра «Балет Москва»:
«Важно продолжить работу театра в условиях самоизоляции. Искусство не стоит на месте, оно исследует изменения вокруг. Для меня также было важно осмыслить новую реальность, в которой мы оказались, а новый опыт увидеть прежде всего как возможность познания».
Серия «Марафон искусств» началась в марте: Мариинский театр показал лучшие спектакли и симфонические оркестры репертуара и трансляцию торжественного гала-концерта, посвящённого открытию Мариинского-2. Также в апреле в рамках «Марафона искусств» международный культурный проект «Русские сезоны» показал ВКонтакте серию трансляций лучших спектаклей. Кроме того, ВКонтакте поддержала акцию «День театра», предоставив платформу для 12 театров, спектакли которых пришлось перенести из офлайна в онлайн.