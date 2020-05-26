Страховой дом ВСК поможет клиентам отсрочить техосмотр и получить полис ОСАГО

Posted 26 мая 2020,, 07:49
Published 26 мая 2020,, 07:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
25 мая президент Путин подписал соответствующее постановление, которое вносит изменения в Федеральный закон об обязательном страховании гражданской ответственности водителей. Об этом сообщает NewsNN.
Так, клиенты Страхового Дома ВСК могут воспользоваться услугой оформления ОСАГО через приложение «ВСК страхование» или же на сайте в соответствующем разделе. Для того, чтобы отсрочить предоставление техосмотра, необходимо выбрать при оформлении соответствующую опцию «предъявить диагностическую карту позднее».
Услуга создана в интересах тех автовладельцев, которые из-за коронавируса не смогли вовремя пройти техосмотр и продлить страховку. Но, напомним, она сегодня обязательна.
Таким образом, клиенты Страхового Дома ВСК могут оформить полис ОСАГО, а необходимые для него документы предоставить до 31 октября 2020 года.