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Posted 26 мая 2020,, 07:49

Published 26 мая 2020,, 07:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Страховой дом ВСК поможет клиентам отсрочить техосмотр и получить полис ОСАГО

26 мая 2020, 07:49
В Страховом Доме ВСК появилась возможность оформить ОСАГО без предоставления диагностической карты автомобиля или техосмотра. Предложение действует до 30 сентября текущего года.

25 мая президент Путин подписал соответствующее постановление, которое вносит изменения в Федеральный закон об обязательном страховании гражданской ответственности водителей. Об этом сообщает NewsNN.

Так, клиенты Страхового Дома ВСК могут воспользоваться услугой оформления ОСАГО через приложение «ВСК страхование» или же на сайте в соответствующем разделе. Для того, чтобы отсрочить предоставление техосмотра, необходимо выбрать при оформлении соответствующую опцию «предъявить диагностическую карту позднее».

Услуга создана в интересах тех автовладельцев, которые из-за коронавируса не смогли вовремя пройти техосмотр и продлить страховку. Но, напомним, она сегодня обязательна.

Таким образом, клиенты Страхового Дома ВСК могут оформить полис ОСАГО, а необходимые для него документы предоставить до 31 октября 2020 года.

#Общество
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