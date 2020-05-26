Страховой дом ВСК поможет клиентам отсрочить техосмотр и получить полис ОСАГО

Так, клиенты Страхового Дома ВСК могут воспользоваться услугой оформления ОСАГО через приложение «ВСК страхование» или же на сайте в соответствующем разделе. Для того, чтобы отсрочить предоставление техосмотра, необходимо выбрать при оформлении соответствующую опцию «предъявить диагностическую карту позднее».