Завершился крупнейший фестиваль года VK Fest

Пользователи не только активно смотрели фестиваль, но и обсуждали его: они оставили 2,6 миллиона комментариев к трансляциям и 2,2 миллиона отметок «Нравится», а также написали 614 тысяч сообщений в тематических беседах в сообществе VK Fest. Кроме того, зрители делились впечатлениями от эфира со своими друзьями — они сделали 405 тысяч публикаций с хештегом #vkfest2020. В дни фестиваля пользователи также выполняли задания от чат-бота и получали за это стикеры — всего в квесте приняли участие 2,4 миллиона человек.