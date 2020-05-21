Можно ли купить квартиру, если она в залоге у банка из-за ипотеки

Posted 21 мая 2020, 20:36
Published 21 мая 2020, 20:36
Modified 23 февраля 2022, 14:46
Updated 23 февраля 2022, 14:46
В п. 2 ст. 346 ГК РФ написано — «Залогодатель не вправе отчуждать предмет залога без согласия залогодержателя…». Чтобы было понятно, понятнее: залогодатели — это собственники/продавцы квартиры; залогодержатель — это банк, который выдал кредит под залог квартиры; продажа является одним из видов отчуждения. Проще говоря, нельзя купить «ипотечную» квартиру, пока собственники не получат у банка разрешение на продажу. Без согласия такую сделку купли-продажи не зарегистрируют. Об этом написано в подпункте № 16 пункта № 1 статьи № 6 «Основания и сроки приостановления осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав по решению государственного регистратора прав».
На практике большинство банков не дают согласие на сделку купли-продажи и на законных основаниях нельзя изменить их решение. Банкам проще, чтобы собственники просто погасили ипотечный кредит, а дальнейшая судьба квартиры их не касается. Но на практике есть решение.
Нужно чтобы покупатели передали в качестве задатка такую сумму, которая хватит продавцам для оплаты долга по кредиту. Естественно, сумма задатка будет вычтена с оставшиеся суммы за квартиру. Продавцы погашают кредит и снимают с квартиры обременение в виде залога. После снятия обременения можно провести сделку купли-продажи. Оставшиеся деньги покупатели передают продавцам после регистрации сделки.
Как покупателям грамотно провести такую сделку купли-продажи «ипотечной» квартиры, как правильно передать задаток продавцам, как правильно передать оставшиеся деньги, все это подробно написано на сайте Проживём.com - https://prozhivem.com/kvartira/pokupka/ipotechoi.
Вот пример схемы, как проводится сделка:
Квартира стоит 4 млн. руб. Продавцы должны за ипотечный кредит — 1,5 млн. руб.
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