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Posted 21 мая 2020,, 17:19

Published 21 мая 2020,, 17:19

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Госдума приняла законопроект о расторжении аренды без штрафа

21 мая 2020, 17:19
Новый закон позволяет предпринимателям из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей в одностороннем порядке расторгать договор аренды. При этом арендодатель не вправе требовать возмещения за упущенную выгоду.

Расторгнуть договор таким способом можно будет до 1 октября. Однако перед этим необходимо обратиться к арендодателю с предложением о снижении платы за аренду. Если не удастся прийти к соглашению, то тогда можно расторгать договор. При этом обеспечительный платеж остается у арендодателя, пишет ng.ru.

Отмечается, что это решение должно, прежде всего, поддержать представителей среднего и малого бизнеса. Крупный бизнес, чаще всего представленный зарубежными компаниями, обычно имеет достаточно средств и возможностей, чтобы переждать кризис. У мелких предпринимателей финансовые подушки значительно тоньше. И если они будут оплачивать аренду, не получая прибыль, то могут обанкротиться.

По словам основателя Российского совета торговых центров Олега Войцеховского, данная мера позволит компаниям чувствовать большую защищенность в плане получения лучших условий по аренде.

«Речь также идет о том, чтобы не дать крупным сетям за счет торговых центров получить сверхвыгодные условия на несколько лет вперед или провести оптимизацию сети с плановым закрытием части магазинов», — отметил Войцеховский.

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