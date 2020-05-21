Госдума приняла законопроект о расторжении аренды без штрафа

Posted 21 мая 2020,, 17:19
Published 21 мая 2020,, 17:19
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Расторгнуть договор таким способом можно будет до 1 октября. Однако перед этим необходимо обратиться к арендодателю с предложением о снижении платы за аренду. Если не удастся прийти к соглашению, то тогда можно расторгать договор. При этом обеспечительный платеж остается у арендодателя, пишет ng.ru.
Отмечается, что это решение должно, прежде всего, поддержать представителей среднего и малого бизнеса. Крупный бизнес, чаще всего представленный зарубежными компаниями, обычно имеет достаточно средств и возможностей, чтобы переждать кризис. У мелких предпринимателей финансовые подушки значительно тоньше. И если они будут оплачивать аренду, не получая прибыль, то могут обанкротиться.
По словам основателя Российского совета торговых центров Олега Войцеховского, данная мера позволит компаниям чувствовать большую защищенность в плане получения лучших условий по аренде.
«Речь также идет о том, чтобы не дать крупным сетям за счет торговых центров получить сверхвыгодные условия на несколько лет вперед или провести оптимизацию сети с плановым закрытием части магазинов», — отметил Войцеховский.