Госдума приняла законопроект о расторжении аренды без штрафа

Расторгнуть договор таким способом можно будет до 1 октября. Однако перед этим необходимо обратиться к арендодателю с предложением о снижении платы за аренду. Если не удастся прийти к соглашению, то тогда можно расторгать договор. При этом обеспечительный платеж остается у арендодателя, пишет ng.ru.