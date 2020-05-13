VK Fest соберёт деньги на помощь больницам и жертвам домашнего насилия

«Пандемия сильно повлияла на деятельность благотворительных организаций. Многие из них изменили формат работы или испытывают особенно высокие нагрузки, а количество пожертвований при этом сокращается: люди лишаются заработка и отказываются от дополнительных трат. Поэтому мы считаем, что сейчас как никогда важно поддерживать НКО — и используем инструменты ВКонтакте, чтобы делать это было просто и приятно. Верим, что своими подарками зрители VK Fest помогут многим людям. Команда ВКонтакте со своей стороны тоже присоединится к пожертвованию — ведь делать добрые дела лучше вместе».