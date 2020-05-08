Страховой Дом ВСК реализует ко Дню Победы проекты «Наши Герои» и «Слово Победителям»

Другим проектом Страхового Дома ВСК стал электронный архив «Наши Герои», в который вошли рассказы и фотоснимки ветеранов ВОВ. Проект представлен в интерактивном формате. Его создали сами сотрудники Страхового Дома ВСК. Все истории размещены в свободном доступе на интернет-ресурсе. Рассказы сообщают молодым людям о воинских подвигах их предков.