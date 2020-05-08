Страховой Дом ВСК реализует ко Дню Победы проекты «Наши Герои» и «Слово Победителям»

Posted 8 мая 2020,, 14:40
Published 8 мая 2020,, 14:40
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Авторы проекта «Слово Победителям» представят глазами ветерана войны истории из окопа. Очевидцы расскажут обо всем военном периоде. Свои истории рассказчики наполнят эмоциями. Любой желающий сможет ознакомиться с соответствующими фотографиями, интерактивной картой и справочным материалом. Зрители пройдут весь боевой путь бок о бок с реальным участником боевых действий. Подобный формат дает возможность делиться военными историями в социальных сетях и мессенджерах.
Страховой Дом ВСК участвует в проекте «Слово Победителям» в связке с журналом «Пограничник». Архив проекта будут постоянно пополнять. Уже скоро он станет полноценным цифровым собранием воспоминаний о войне.
Другим проектом Страхового Дома ВСК стал электронный архив «Наши Герои», в который вошли рассказы и фотоснимки ветеранов ВОВ. Проект представлен в интерактивном формате. Его создали сами сотрудники Страхового Дома ВСК. Все истории размещены в свободном доступе на интернет-ресурсе. Рассказы сообщают молодым людям о воинских подвигах их предков.
Отметим, что проекты Страхового Дома ВСК помогают общенациональному движению и пополняют «Бессмертный полк» данными об участниках боевых действий из семей сотрудников компании.
По словам председателя Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергея Цикалюка, любой гражданин РФ несет ответственность перед ветеранами Великой Отечественной войны. Эти люди бились за Родину — за свободную страну, в которой можно мирно жить и работать.
Ежегодно уменьшается количество живых свидетелей тех событий. Но воспоминания о ветеранах не могут исчезнуть без следа. Россияне должны сохранить память о подвигах предков, считает Сергей Цикалюк.
Страховой Дом ВСК по традиции помогает общественной организации «Российский Союз ветеранов». Последняя объединяет ветеранские организации по всей России.
Кроме того, в честь 75-летнего юбилея Победы Страховой Дом ВСК, сеть «Связной» и журнал «Пограничник» поздравили ветеранов и вручили им памятные подарки.