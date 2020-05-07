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Posted 7 мая 2020,, 12:10

Published 7 мая 2020,, 12:10

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

ВКонтакте проведёт 14-часовой киномарафон ко Дню Победы

7 мая 2020, 12:10
В День Победы ВКонтакте и Мосфильм проведут марафон советских фильмов о войне.

Он продлится 14 часов, а присоединиться к нему бесплатно смогут все пользователи VK.

Классику советского кинематографа о Великой Отечественной войне покажут в сообществе «Официальные страницы» (vk.com/officialpages). В программе — «Судьба человека», «Восхождение», «Летят журавли», «Белый тигр», «Белорусский вокзал», «Иваново детство» и «Они сражались за Родину». Трансляции начнутся 9 мая в 9 утра по московскому времени и будут идти одна за другой, но подписчики не пропустят любимый фильм — они будут получать уведомления о начале каждой картины.

Другие фильмы киностудии можно посмотреть в онлайн-кинотеатре cinema.mosfilm.ru. Лекции, концерты и другие трансляции от сообществ, посвящённые Дню Победы, пользователи найдут в мини-приложении «Дома посмотрю» (vk.com/stayhome). В нём будет доступен специальный раздел — «День Победы».

Также родственники участников войны смогут найти своих близких на снимках, загруженных другими пользователями, и познакомиться с семьями этих людей. Для этого в мини-приложение «Лица Победы» (vk.com/9may) нужно загрузить фотографию ветерана — одного или с сослуживцами. Нейронная сеть проанализирует другие доступные ей снимки и, если найдёт совпадения, создаст беседу: в ней смогут пообщаться пользователи, чьи родственники запечатлены на совместных фото.

Кроме того, до 9 мая с помощью сервиса «Бессмертный полк» (vk.com/polk_app) пользователи могут загрузить архивные фотографии и рассказать о родных и близких, которые прошли Великую Отечественную войну. Приложение оформит снимок как памятную карточку, которой можно будет поделиться в соцсети. Все загруженные снимки объединят в видеоисторию памяти об участниках войны.

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