Глава Омской области расскажет, как изменится режим самоизоляции

В ходе пресс-конференции Бурков сообщит о дальнейших планах по продлению или снятию ограничений, связанных с самоизоляцией, сообщает правительственный сайт «Омскрегион». Но официально об этом станет известно лишь 10 мая. Также глава затронет тему поддержки предпринимателей и расскажет, когда ожидается пик заболеваемости в регионе.