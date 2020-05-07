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Posted 7 мая 2020,, 10:31

Published 7 мая 2020,, 10:31

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Глава Омской области расскажет, как изменится режим самоизоляции

7 мая 2020, 10:31
Завтра, 8 мая, во время очередной пресс-конференции губернатор Омской области Александр Бурков ответит на вопросы, связанные с пандемией коронавируса, а также о мерах, принятых для недопущения распространения вируса в регионе.

В прямом эфире «12 канала» завтра, 8 мая, в 08:00 пройдет большое интервью с главой региона. Также эфир можно прослушать на волнах «Радио Монте-Карло» и в соцсетях «12 канала».

В ходе пресс-конференции Бурков сообщит о дальнейших планах по продлению или снятию ограничений, связанных с самоизоляцией, сообщает правительственный сайт «Омскрегион». Но официально об этом станет известно лишь 10 мая. Также глава затронет тему поддержки предпринимателей и расскажет, когда ожидается пик заболеваемости в регионе.

Напомним, режим самоизоляции продлен в Омской области до 11 мая. Гражданам запрещено покидать места жительства без особой необходимости. Сделать это можно только для похода в магазин, в аптеку и на работу.

Ранее глава Омской области уже давал большую онлайн пресс-конференцию 15 марта.

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