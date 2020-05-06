Смерть близкого человека: что нужно знать про похороны в Нижнем Новгороде?

В Нижнем Новгороде насчитываются десятки компаний, которые принято называть ритуальными агентствами. Есть такие семьи, которые при утрате своего родственника соглашаются на похороны "под ключ". В этом случае всеми вопросами будет заниматься ритуальная служба. И это касается даже подготовки необходимых документов. Хотя это очень выгодно, но не все могут пойти на такой шаг, потому что за все эти услуги приходится выкладывать приличную сумму денег. Особенно если иметь дело с представителями теневого похоронного бизнеса. Да и качество предоставляемых услуг может оказаться не на высоте.