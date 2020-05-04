Правительство РФ создало единый интернет-сервис о поддержке населения и бизнеса

В каждом разделе можно найти подробную информацию по мерам, срокам их действия, способам получения, а также ссылки на документы и адреса интернет-сервисов профильных государственных ведомств, если услуга доступна для оформления онлайн. Чтобы удаленно встать на биржу труда, достаточно перейти в раздел «Зарегистрироваться на trudvsem.ru» и следовать за системными подсказками. Для оформления субсидий представителям малого и среднего бизнеса нужно перейти из сервиса на сайт Федеральной налоговой службы и войти в личный кабинет.