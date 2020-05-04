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Posted 4 мая 2020,, 09:28

Published 4 мая 2020,, 09:28

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Правительство РФ создало единый интернет-сервис о поддержке населения и бизнеса

4 мая 2020, 09:28
На сайте правительства РФ начал работать сервис, содержащий всю необходимую информацию о мерах господдержки, которые действуют в стране для граждан и предпринимателей и направлены на смягчение последствий пандемии коронавируса.

Сервис можно найти на официальном сайте кабмина. Площадка содержит 80 различных государственных мер, которые сгруппированы как по категориям получателей (граждане, бизнес, общие меры), так и по типу отраслей и сфер деятельности (финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера).

В каждом разделе можно найти подробную информацию по мерам, срокам их действия, способам получения, а также ссылки на документы и адреса интернет-сервисов профильных государственных ведомств, если услуга доступна для оформления онлайн. Чтобы удаленно встать на биржу труда, достаточно перейти в раздел «Зарегистрироваться на trudvsem.ru» и следовать за системными подсказками. Для оформления субсидий представителям малого и среднего бизнеса нужно перейти из сервиса на сайт Федеральной налоговой службы и войти в личный кабинет.

Специалисты планируют улучшить и автоматизировать сервис, чтобы после ввода первичных данных система сама выводила все меры поддержки, которые доступны каждому конкретному пользователю. В настоящее время разработчики совершенствуют функционал сервиса, чтобы он выполнял такую задачу.

Сервис содержит информацию о мерах поддержки граждан и бизнеса, а также о системообразующих компаниях и пострадавших от пандемии отраслях экономики. Кроме того, здесь имеются сведения о важных правительственных инициативах, которые призваны поддерживать граждан и экономику на фоне распространения COVID-19. На сервисе публикуется всегда актуальный отчет о текущей ситуации с коронавирусом в России. Тут же можно узнать телефон горячей линии сайта «Стопкоронавирус.рф».

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