Правительство РФ создало единый интернет-сервис о поддержке населения и бизнеса

Posted 4 мая 2020,, 09:28
Published 4 мая 2020,, 09:28
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сервис можно найти на официальном сайте кабмина. Площадка содержит 80 различных государственных мер, которые сгруппированы как по категориям получателей (граждане, бизнес, общие меры), так и по типу отраслей и сфер деятельности (финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера).
В каждом разделе можно найти подробную информацию по мерам, срокам их действия, способам получения, а также ссылки на документы и адреса интернет-сервисов профильных государственных ведомств, если услуга доступна для оформления онлайн. Чтобы удаленно встать на биржу труда, достаточно перейти в раздел «Зарегистрироваться на trudvsem.ru» и следовать за системными подсказками. Для оформления субсидий представителям малого и среднего бизнеса нужно перейти из сервиса на сайт Федеральной налоговой службы и войти в личный кабинет.
Специалисты планируют улучшить и автоматизировать сервис, чтобы после ввода первичных данных система сама выводила все меры поддержки, которые доступны каждому конкретному пользователю. В настоящее время разработчики совершенствуют функционал сервиса, чтобы он выполнял такую задачу.
Сервис содержит информацию о мерах поддержки граждан и бизнеса, а также о системообразующих компаниях и пострадавших от пандемии отраслях экономики. Кроме того, здесь имеются сведения о важных правительственных инициативах, которые призваны поддерживать граждан и экономику на фоне распространения COVID-19. На сервисе публикуется всегда актуальный отчет о текущей ситуации с коронавирусом в России. Тут же можно узнать телефон горячей линии сайта «Стопкоронавирус.рф».