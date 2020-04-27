Фадина назначила нового директора департамента строительства

Мякинин выпускник СибАДИ, получил квалификацию «инженер». Во время обучения в 2001 году начал трудовой путь с дорожного рабочего. С 2012 по 2013 годы занимал должность заместителя руководителя отдела технического надзора ЗАО «Институт геоурбанистики и проектирования «РосГеоПроект». В 2013-2018 годах работал главным технологом в «Новосибирскавтодор» и главным технологом в ООО «Сибавтобан».