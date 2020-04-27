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Posted 27 апреля 2020,, 07:39

Published 27 апреля 2020,, 07:39

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Фадина назначила нового директора департамента строительства

27 апреля 2020, 07:39
Мэр Омска Оксана Фадина назначила директора департамента строительства администрации города. Согласно распоряжения от 27 апреля, им стал Александр Мякинин.

Он с ноября 2019 года занимал должность заместителя директора департамента и руководил им в качестве исполняющего обязанности.

Мякинин выпускник СибАДИ, получил квалификацию «инженер». Во время обучения в 2001 году начал трудовой путь с дорожного рабочего. С 2012 по 2013 годы занимал должность заместителя руководителя отдела технического надзора ЗАО «Институт геоурбанистики и проектирования «РосГеоПроект». В 2013-2018 годах работал главным технологом в «Новосибирскавтодор» и главным технологом в ООО «Сибавтобан».

В 2018-2019 годах трудился в Нижнем Новгороде на должности генерального директора учреждения, отвечающего за ремонт и строительство метрополитена, мостов и дорог.

Напомним, последний руководитель покинул департамент в середине августа. Николай Кравченко назначен провел на посту исполняющего обязанности руководителя депстроя два месяца. Сам департамент оставался без директора больше года.

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