Фадина назначила нового директора департамента строительства

Posted 27 апреля 2020,, 07:39
Published 27 апреля 2020,, 07:39
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Он с ноября 2019 года занимал должность заместителя директора департамента и руководил им в качестве исполняющего обязанности.
Мякинин выпускник СибАДИ, получил квалификацию «инженер». Во время обучения в 2001 году начал трудовой путь с дорожного рабочего. С 2012 по 2013 годы занимал должность заместителя руководителя отдела технического надзора ЗАО «Институт геоурбанистики и проектирования «РосГеоПроект». В 2013-2018 годах работал главным технологом в «Новосибирскавтодор» и главным технологом в ООО «Сибавтобан».
В 2018-2019 годах трудился в Нижнем Новгороде на должности генерального директора учреждения, отвечающего за ремонт и строительство метрополитена, мостов и дорог.
Напомним, последний руководитель покинул департамент в середине августа. Николай Кравченко назначен провел на посту исполняющего обязанности руководителя депстроя два месяца. Сам департамент оставался без директора больше года.