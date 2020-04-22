«Росводоканал Омск» предлагает омичам передать показания приборов учета дистанционно

Posted 22 апреля 2020,, 05:42
Published 22 апреля 2020,, 05:42
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
«Росводоканал Омск» напоминает способы, с помощью которых можно дистанционно и своевременно передать показания счетчиков.
Интернет (круглосуточно)
Для клиентов, имеющих смартфоны, компьютеры или планшеты с доступом в Интернет самым простым способом будет передача данных на главной странице сайта предприятия https://www.omskvodokanal.ru/ или через личный кабинет https://abon.omskvodokanal.ru/.
Телефон (круглосуточно)
Потребители, которые не пользуются Интернетом, могут надиктовать показания роботу. По номеру 39-51-00 сведения примут круглосуточно. Абоненту необходимо четко назвать номер лицевого счета, номера приборов учета и их показания, следуя указаниям автоответчика.
SMS (круглосуточно)
Можно создать шаблон SMS-сообщения, раз в месяц актуализировать данные о расходе ресурса. В шаблоне указать через пробел: номер лицевого счета, номер счетчика холодной воды, его показания, номер счетчика горячей воды, его показания и направить сообщение на номер 8-903-767-28-90.
Оператор контакт-центра (с 8:00 до 20:00)
Ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, с 8:00 до 20:00 часов показания приборов учета принимают операторы контакт-центра по многоканальным телефонам 53-00-11 и 8-800-381-7777.
«Сегодня мы должны заботиться о своем здоровье и соблюдать режим самоизоляции. В этих условиях дистанционные способы передачи данных оказались очень востребованными. Уже сейчас мы видим, что в апреле горожане чаще использовали дистанционные способы для передачи показаний, чем в марте и феврале. Возросло использование таких способов как передача показаний на главной странице сайта предприятия без регистрации, отправка SMS-сообщения и личный кабинет. Все это говорит о том, что человек в современном мире готов учиться новому и делает это быстро», - рассказывает коммерческий директор предприятия Ольга Смиковская.
Переданные до 25 числа (включительно) показания приборов учета будут отражены в квитанциях за апрель, потребители получат их в начале мая. Показания, поступившие в последние дни месяца, компания укажет в платежных документах за май.
Напоминаем, что сегодня клиенты «Росводоканал Омск» могут воспользоваться следующими способами передачи показаний приборов учета:
— через автоматический прием голосовых данных или путем ввода данных на клавиатуре смартфона по номеру 39-51-00 (круглосуточно);
— указать в квитанции омского водоканала (данные вписываются в специальные графы в квитанции);
— по электронной почте water_omsk@rosvodokanal.ru, указав в трех строчках номер лицевого счета, номер счетчика холодной воды, его показания, номер счетчика горячей воды, его показания;
— посредством SMS на номер 8-903-767-28-90, указав через пробел номер лицевого счета, номер счетчика холодной воды, его показания, номер счетчика горячей воды, его показания;
— по многоканальным телефонам 53-00-11 и 8-800-381-7777 с 8:00 до 20:00 часов ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни;
— в пунктах приема Фрисби.