«Росводоканал Омск» предлагает омичам передать показания приборов учета дистанционно

«Сегодня мы должны заботиться о своем здоровье и соблюдать режим самоизоляции. В этих условиях дистанционные способы передачи данных оказались очень востребованными. Уже сейчас мы видим, что в апреле горожане чаще использовали дистанционные способы для передачи показаний, чем в марте и феврале. Возросло использование таких способов как передача показаний на главной странице сайта предприятия без регистрации, отправка SMS-сообщения и личный кабинет. Все это говорит о том, что человек в современном мире готов учиться новому и делает это быстро», - рассказывает коммерческий директор предприятия Ольга Смиковская.