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Posted 22 апреля 2020,, 07:08

Published 22 апреля 2020,, 07:08

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омича прочат на пост главы Волгоградской прокуратуры

22 апреля 2020, 07:08
Завтра, 23 апреля, состоится заседание Волгоградской областной думы, на котором депутаты проголосуют за нового прокурора региона – Дениса Костенко, пишет ИА «Остров Свободы».

Предыдущее заседание состоялось 7 апреля. Накануне председатель облдумы Александр Блошин срочно направил законопроект «О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 17.11.2000 г. № 468-ОД «О порядке согласования представления Генерального прокурора РФ о назначении на должность прокурора Волгоградской области», который уже одобрил комитет по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий.

Костенко уроженец Омска. В 1994 году стал выпускником юридического факультета Омского государственного университета. Далее работал в омской прокуратуре, где занимал разные должности.

Нынешний глава прокуратуры Волгоградской области Максим Ершов был назначен на эту должность указом президента Российской Федерации от 11 декабря 2015 года.

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