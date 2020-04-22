Омича прочат на пост главы Волгоградской прокуратуры

Предыдущее заседание состоялось 7 апреля. Накануне председатель облдумы Александр Блошин срочно направил законопроект «О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 17.11.2000 г. № 468-ОД «О порядке согласования представления Генерального прокурора РФ о назначении на должность прокурора Волгоградской области», который уже одобрил комитет по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий.