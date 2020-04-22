«Газпром нефть» передала Омску крупную партию средств защиты для медиков

Posted 22 апреля 2020, 06:19
Published 22 апреля 2020, 06:19
Modified 23 февраля 2022, 14:13
Updated 23 февраля 2022, 14:13
В Омск направлено более 700 тыс респираторов, защитных очков, масок, комбинезонов, перчаток, канистр с антисептиком. Закупают их в том числе у зарубежных производителей. Первую партию из 650 тысяч масок и антисептик уже передали омским больницам.
Также партии медицинской экипировки начали поступать в больницы Оренбургской и Томской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Ярославля и Санкт-Петербурга. В этих регионах находятся промышленные предприятия и технологические центры «Газпром нефти».
Сотрудники компании непрерывно обеспечивают добычу и переработку нефти. Всего в рамках акции медики получат более 1.3 млн единиц средств индивидуальной медицинской защиты.
Напомним, ранее компания объявила, что бесплатно заправляет топливом машины скорой помощи на своих автозаправочных станциях.Важность акции «Газпром нефть – медикам» подчеркнул губернатор Омской области Александр Бурков.
«Для наших врачей, которые сейчас получают самую большую партию средств защиты, эта помощь очень своевременна и жизненно необходима. Ведь в борьбе с вирусом, течение которого непредсказуемо, важно максимально обезопасить жизни тех, кто спасает людей», - отметил глава региона.
«Сегодня в семи городах промышленной деятельности компании начинаются бесплатные поставки медицинских средств защиты медиков. Одновременно с этим на наших технических станциях G-Energy Service по всей стране производится бесплатная замена масла в машинах скорой помощи. Мы будем продолжать программу поддержки врачей и в дальнейшем. Именно они находятся на переднем крае борьбы», – рассказал член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль.
Он напомнил про акцию по бесплатной заправке скорых, которая действует в трех сибирских городах. Одновременно с этим начата закупка средства защиты для врачей, которые пока в дефиците как в России, так и во всем мире. Компании удалось найти поставщиков и закупить все необходимое, сказал представитель компании.