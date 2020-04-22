gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 апреля 2020, 06:19

Published 22 апреля 2020, 06:19

Modified 23 февраля 2022, 14:13

Updated 23 февраля 2022, 14:13

«Газпром нефть» передала Омску крупную партию средств защиты для медиков

22 апреля 2020, 06:19
Компания начала программу «Газпром нефть - медикам» по поддержке врачей в борьбе с COVID-19 в регионах своей деятельности.

В Омск направлено более 700 тыс респираторов, защитных очков, масок, комбинезонов, перчаток, канистр с антисептиком. Закупают их в том числе у зарубежных производителей. Первую партию из 650 тысяч масок и антисептик уже передали омским больницам.

Также партии медицинской экипировки начали поступать в больницы Оренбургской и Томской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Ярославля и Санкт-Петербурга. В этих регионах находятся промышленные предприятия и технологические центры «Газпром нефти».

Сотрудники компании непрерывно обеспечивают добычу и переработку нефти. Всего в рамках акции медики получат более 1.3 млн единиц средств индивидуальной медицинской защиты.

Напомним, ранее компания объявила, что бесплатно заправляет топливом машины скорой помощи на своих автозаправочных станциях.Важность акции «Газпром нефть – медикам» подчеркнул губернатор Омской области Александр Бурков.

«Для наших врачей, которые сейчас получают самую большую партию средств защиты, эта помощь очень своевременна и жизненно необходима. Ведь в борьбе с вирусом, течение которого непредсказуемо, важно максимально обезопасить жизни тех, кто спасает людей», - отметил глава региона.

«Сегодня в семи городах промышленной деятельности компании начинаются бесплатные поставки медицинских средств защиты медиков. Одновременно с этим на наших технических станциях G-Energy Service по всей стране производится бесплатная замена масла в машинах скорой помощи. Мы будем продолжать программу поддержки врачей и в дальнейшем. Именно они находятся на переднем крае борьбы», – рассказал член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

Он напомнил про акцию по бесплатной заправке скорых, которая действует в трех сибирских городах. Одновременно с этим начата закупка средства защиты для врачей, которые пока в дефиците как в России, так и во всем мире. Компании удалось найти поставщиков и закупить все необходимое, сказал представитель компании.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика