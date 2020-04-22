«Газпром нефть» передала Омску крупную партию средств защиты для медиков

Он напомнил про акцию по бесплатной заправке скорых, которая действует в трех сибирских городах. Одновременно с этим начата закупка средства защиты для врачей, которые пока в дефиците как в России, так и во всем мире. Компании удалось найти поставщиков и закупить все необходимое, сказал представитель компании.