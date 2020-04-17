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Posted 17 апреля 2020,, 11:27

Published 17 апреля 2020,, 11:27

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Сергей Жуков запускает ВКонтакте подкаст «Сказки от Жуковых»

17 апреля 2020, 11:27
ВКонтакте и солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков представляют проект «Сказки от Жуковых».

Это подкаст, который будет эксклюзивно и бесплатно публиковаться в официальном сообществе vk.com/zhukovstales.

Сергей Жуков записывает сказки в домашней студии и сам сочиняет музыкальное сопровождение к каждому выпуску. Сейчас в сообществе доступны три подкаста: «Фантазёры», «Цветик-семицветик» и «Что бы ни случилось».

Каждую неделю музыкант будет публиковать по три новых сказки и внимательно изучать обратную связь от слушателей для выбора новых произведений.

Сергей Жуков, музыкант:

«В эпоху всеобщего увлечения гаджетами, мы, надеюсь, как и многие сознательные родители, не очень жалуем, когда дети слишком много времени проводят у телевизора или с планшетом в руках. В этом смысле старые добрые аудиосказки дают глазам ребёнка отдохнуть от экрана. Он может спокойно заниматься своими делами, играть или засыпать, пока наша семья читает ему сказки».

В дальнейшем музыкант планирует визуализировать сказки и наладить сотрудничество с производителями игрушек и умных колонок.

ВКонтакте публикуют свои подкасты больше 2000 авторов. Всего на платформе размещены свыше 50 тысяч эпизодов. Все они собраны в каталоге подкастов мобильном приложении VK. Также подкасты попадают в специальную ленту, которая доступна и в десктопной версии ВКонтакте: vk.com/feed/podcasts.

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