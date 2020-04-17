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Posted 17 апреля 2020,, 04:52

Published 17 апреля 2020,, 04:52

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Изделия из металла любой сложности можно заказать в компании «Поликон»

17 апреля 2020, 04:52
АО «Поликон» - производственно-инжиниринговая компания полного цикла. Наше предприятие занимается проектированием и изготовлением технологического обору-дования для различных отраслей промышленности: пищевой, нефтегазовой, шинной, химической, парфюмерно-косметической и др.

За 26 лет небольшое омское конструкторское объединение превратилось в уникальную инжиниринговую компанию полного цикла, способную воплотить в металле любую идею – от простой детали до многофункциональной автоматизированной производственной линии.

Мы располагаем металлобрабатывающим оборудованием с ЧПУ, лазерной и плазменной резкой, эффективными средствами контроля на всех стадиях производства, позволяющими выпускать качественную продукцию в соответствии со всеми требованиями и пожеланиями заказчика.

В приоритете у нашего предприятия – честная и ответственная работа перед заказчиками. В связи с пандемией коронавируса (COVID-19) наше оборудование крайне необходимо для предприятий пищевой и химической промышленности вследствие повышенного спроса на их продукцию.

Поэтому нашими главными задачами на данный момент являются:

  1. Изготовление нестандартного оборудования; конвейерных систем; оборудования для подготовки сырья, фасовки и упаковки продукции для пищевой и химической промышленности.
  2. Переоборудование и модернизация действующих производств в связи со сложившейся ситуацией в мире.
  3. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
  4. Решение социальной проблемы трудоустройства горожан и предложение рабочих мест на предприятии.

Перечень выполняемых работ:

  • Лазерная резка
  • Токарные, фрезерные
  • Шлифовальные
  • Долбежные, зуборезные
  • Гибочные и слесарные
  • Аргонодуговая сварка
  • Термообработка
  • Наплавка, восстановление изношенных деталей
  • Ремонт деталей, узлов, агрегатов любой сложности

Наши клиенты: крупнейшие предприятия пищевой промышленности; сервисные компании по восстановлению труб в нефтегазовой промышленности; заводы РТИ; химические, шинные и металлургические заводы. Мы работаем по всей России и странами ближнего зарубежья: Узбекистан, Таджикистан, Армения, Казахстан. Секрет нашего успеха в том, что оборудование разрабатывается индивидуально для каждого заказчика!

По результатам нашей деятельности Администрацией г. Омска было предложено включить АО «Поликон» в Национальный реестр «Ведущие промышленные предприятия России-2019».

Тел.: +7 (3812) 36-74-12, 36-74-02

Адрес: Россия, 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 194

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