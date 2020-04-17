Изделия из металла любой сложности можно заказать в компании «Поликон»

Posted 17 апреля 2020,, 04:52
Published 17 апреля 2020,, 04:52
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
За 26 лет небольшое омское конструкторское объединение превратилось в уникальную инжиниринговую компанию полного цикла, способную воплотить в металле любую идею – от простой детали до многофункциональной автоматизированной производственной линии.
Мы располагаем металлобрабатывающим оборудованием с ЧПУ, лазерной и плазменной резкой, эффективными средствами контроля на всех стадиях производства, позволяющими выпускать качественную продукцию в соответствии со всеми требованиями и пожеланиями заказчика.
В приоритете у нашего предприятия – честная и ответственная работа перед заказчиками. В связи с пандемией коронавируса (COVID-19) наше оборудование крайне необходимо для предприятий пищевой и химической промышленности вследствие повышенного спроса на их продукцию.
Поэтому нашими главными задачами на данный момент являются:
Перечень выполняемых работ:
Наши клиенты: крупнейшие предприятия пищевой промышленности; сервисные компании по восстановлению труб в нефтегазовой промышленности; заводы РТИ; химические, шинные и металлургические заводы. Мы работаем по всей России и странами ближнего зарубежья: Узбекистан, Таджикистан, Армения, Казахстан. Секрет нашего успеха в том, что оборудование разрабатывается индивидуально для каждого заказчика!
По результатам нашей деятельности Администрацией г. Омска было предложено включить АО «Поликон» в Национальный реестр «Ведущие промышленные предприятия России-2019».
Тел.: +7 (3812) 36-74-12, 36-74-02
Адрес: Россия, 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 194