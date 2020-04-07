Одноклассники проведут марафон караоке для пользователей на самоизоляции

Posted 7 апреля 2020,, 11:29
Published 7 апреля 2020,, 11:29
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
С 6 по 30 апреля каждый будний день, кроме пятницы, в 20:00 в официальной группе телеканала «RU.TV» в Одноклассниках будут проходить часовые эфиры с подборкой видеоклипов с титрами в формате караоке.
С помощью них пользователи ОК смогут устроить домашний вечер песен со своими близкими. В подборки войдут клипы Димы Билана, Ани Лорак, MONATIK, Zivert, Макса Барских, Artik&Asti, группы “Руки Вверх!”, Ханны, Сергея Лазарева и многих других исполнителей.
Ранее Одноклассники запустили ряд проектов для развлечения пользователей в режиме самоизоляции. Так, в соцсети появилась афиша онлайн-событий «Дома – это ОК!»: виртуальных экскурсий по музеям, трансляций театральных постановок, концертов музыкальных исполнителей и групп. В частности, в приложении для прямых трансляций OK Live прошли онлайн-концерты популярных музыкантов: Нюши, Мити Фомина, Юлианны Карауловой, Натальи Подольской и многих других других.