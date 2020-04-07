Компания «Россети Сибири» усилила работу контакт центров

Posted 7 апреля 2020,, 07:26
Published 7 апреля 2020,, 07:26
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Общее число операторов в дневную смену достигло 17 человек. На первой линии общаются девять специалистов, еще восемь человек – на второй линии. Поддержку оказывают и сотрудники центров обслуживания клиентов по работе с интерактивными сервисами компании. Уже виден первый результат. Так, до введения этой меры время ожидания ответа составляло более двух с половиной минут, а с момента усиления центра оно сократилось почти в полтора раза и теперь не превышает двух минут.
По словам генерального директора Россети Сибирь Павла Акилина, цель оператора – понять полный комплекс полный комплекс задач, которые компания способна решить оптимально для каждого клиента, тем более в период борьбы с пандемией. С другой стороны, общение с представителем компании должно быть для человека коротким, ясным и максимально полезным. Ведь часто оно связано с отключением энергии. Тогда от специалиста зависит, насколько оперативно получится мобилизировать свои силы для восстановления ресурса.
«Но в любом случае контакт центр – всегда на стороне потребителя», - отметил генеральный директор.
С начала перевода офисов ЦОК на дистанционный режим работы, специалисты Россети Сибирь зафиксировали рост числа обращений через «горячую линию» и онлайн-сервисы на 14 %. Общее число звонков по группе компаний «Россети» выросло на 34 %, а число звонков в контакт-центры – более чем на 50%. Обращения через интерактивные сервисы – на 45%.
Контакт-центр Россети Сибирь за 20 дней обработал 12 310 звонков потребителей, также специалисты провели 933 online-консультации. Клиенты традиционно обращаются в компанию через сайт www.rosseti-sib.ru. Стали чаще заходить на портал www.светлаястрана.рф и единый портал электросетевых услуг www.тп.рф.
Связаться можно через мобильное приложение «Россети – личный кабинет», доступного пользователям устройств на Android и IOs. На возникшие вопросы сотрудники готовы ответить и в официальных группах социальных сетей.