Компания «Россети Сибири» усилила работу контакт центров

Общее число операторов в дневную смену достигло 17 человек. На первой линии общаются девять специалистов, еще восемь человек – на второй линии. Поддержку оказывают и сотрудники центров обслуживания клиентов по работе с интерактивными сервисами компании. Уже виден первый результат. Так, до введения этой меры время ожидания ответа составляло более двух с половиной минут, а с момента усиления центра оно сократилось почти в полтора раза и теперь не превышает двух минут.