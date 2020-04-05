Омский Минздрав ответил на самые актуальные вопросы по коронавирусу

Но при этом у многих горожан остались дети в деревнях у родных. В данном случае ответ такой же как и на предыдущий вопрос. Передвигаться можно только при наличии соответствующего документа. Передвижение по городу и области без справки разрешается лишь в случае, если кому-то из близких понадобилась экстренная медицинская помощь. Также можно ходить в аптеку, но Минздрав просит сохранять чеки и медицинские рецепты для подтверждения цели поездки.