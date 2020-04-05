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Posted 5 апреля 2020,, 08:31

Published 5 апреля 2020,, 08:31

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омский Минздрав ответил на самые актуальные вопросы по коронавирусу

5 апреля 2020, 08:31
На горячую линию Единого информационного центра по коронавирусу поступает много звонков. За предыдущие сутки позвонили более 4000 омичей. При этом большинство из них задают примерно одинаковые вопросы. Минздрав составил список наиболее частых обращений горожан.

Один из самых востребованных вопросов о том, что делать человеку, который вернулся из-за границы. В таком случае ведомство говорит об обязательном соблюдении режима самоизоляции и просит строго следить за своим самочувствием. Кроме того, омичи, возвращающиеся из неблагополучных по коронавирусу территории, должны сообщать о своем прибытии по телефону Единого информационного центра: 8-800-350-46-96.

Также горожан волнуют вопросы передвижения. Можно ли ездить на свой дачный участок? Сообщается, что с 4 апреля ограничено движение из районов в Омск и обратно. Также приостановлена работа межмуниципального пассажирского транспорта. Беспрепятственно передвигаться на личном или служебном автомобиле можно только при наличии соответствующих справок и документов от работодателя.

Но при этом у многих горожан остались дети в деревнях у родных. В данном случае ответ такой же как и на предыдущий вопрос. Передвигаться можно только при наличии соответствующего документа. Передвижение по городу и области без справки разрешается лишь в случае, если кому-то из близких понадобилась экстренная медицинская помощь. Также можно ходить в аптеку, но Минздрав просит сохранять чеки и медицинские рецепты для подтверждения цели поездки.

Одним из частых вопрос стал вопрос о плановой госпитализации. Приказом Министерства здравоохранения России № 198 от 19 марта 2020 года определен временный порядок работы медицинских организаций, связанный с риском распространения коронавируса. Приостанавливается проведение профилактических осмотров и диспансеризации. Мера создана для отсутствия массового потока пациентов. При плановой госпитализации решение принимается исходя из интересов человека. Взвешивая риск заражения коронавирусом для каждого конкретного пациента, в большинстве случаев сдвигают сроки госпитализации. Однако мера не распространяется на онкологических больных.

Где и как сдать анализ на коронавирус? Этот вопрос остается в десятке самых актуальных.

«На данный момент самостоятельно сдать анализы и пройти тестирование на наличие коронавируса нельзя. Если вы течение последних 14 дней посещали страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией либо контактировали с зараженными COVID-19, то у вас будут обязаны взять анализ на коронавирус не позднее 10-го дня пребывания в карантине. Если состояние ухудшится, вас доставят в инфекционную больницу, где возьмут необходимые анализы», - сообщает Минздрав.

Вопросами организации самоизоляции горожан, находящихся в зоне риска заражения, также интересуются как сами одинокие омичи, так и их дальние родственники. Таким жителям необходимо позвонить в комплексный центр социального обслуживания по месту жительства.

Меры поддержки малого и среднего бизнеса одна из самых острых тем на сегодня. Руководители и предприниматели задаются вопросами получения финансовой помощи. В настоящий момент омский региональный фонд поддержки предпринимательства запустил "горячую" линию. Предприниматели могут обращаться по номерам +7(3812) 95-77-75 или 8-800-2019-587, а также направлять письменные обращения на электронную почту: info@fond-omsk.ru.

Также омичи могут посмотреть перечень предприятий и организаций, которым разрешено работать пройдя ссылке:

В случае, если организация не входит в список работающих в период самоизоляции, справка от работодателя на разрешение передвижения будет недействительна.

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