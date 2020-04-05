Омский Минздрав ответил на самые актуальные вопросы по коронавирусу

Posted 5 апреля 2020,, 08:31
Published 5 апреля 2020,, 08:31
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Один из самых востребованных вопросов о том, что делать человеку, который вернулся из-за границы. В таком случае ведомство говорит об обязательном соблюдении режима самоизоляции и просит строго следить за своим самочувствием. Кроме того, омичи, возвращающиеся из неблагополучных по коронавирусу территории, должны сообщать о своем прибытии по телефону Единого информационного центра: 8-800-350-46-96.
Также горожан волнуют вопросы передвижения. Можно ли ездить на свой дачный участок? Сообщается, что с 4 апреля ограничено движение из районов в Омск и обратно. Также приостановлена работа межмуниципального пассажирского транспорта. Беспрепятственно передвигаться на личном или служебном автомобиле можно только при наличии соответствующих справок и документов от работодателя.
Но при этом у многих горожан остались дети в деревнях у родных. В данном случае ответ такой же как и на предыдущий вопрос. Передвигаться можно только при наличии соответствующего документа. Передвижение по городу и области без справки разрешается лишь в случае, если кому-то из близких понадобилась экстренная медицинская помощь. Также можно ходить в аптеку, но Минздрав просит сохранять чеки и медицинские рецепты для подтверждения цели поездки.
Одним из частых вопрос стал вопрос о плановой госпитализации. Приказом Министерства здравоохранения России № 198 от 19 марта 2020 года определен временный порядок работы медицинских организаций, связанный с риском распространения коронавируса. Приостанавливается проведение профилактических осмотров и диспансеризации. Мера создана для отсутствия массового потока пациентов. При плановой госпитализации решение принимается исходя из интересов человека. Взвешивая риск заражения коронавирусом для каждого конкретного пациента, в большинстве случаев сдвигают сроки госпитализации. Однако мера не распространяется на онкологических больных.
Где и как сдать анализ на коронавирус? Этот вопрос остается в десятке самых актуальных.
«На данный момент самостоятельно сдать анализы и пройти тестирование на наличие коронавируса нельзя. Если вы течение последних 14 дней посещали страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией либо контактировали с зараженными COVID-19, то у вас будут обязаны взять анализ на коронавирус не позднее 10-го дня пребывания в карантине. Если состояние ухудшится, вас доставят в инфекционную больницу, где возьмут необходимые анализы», - сообщает Минздрав.
Вопросами организации самоизоляции горожан, находящихся в зоне риска заражения, также интересуются как сами одинокие омичи, так и их дальние родственники. Таким жителям необходимо позвонить в комплексный центр социального обслуживания по месту жительства.
Меры поддержки малого и среднего бизнеса одна из самых острых тем на сегодня. Руководители и предприниматели задаются вопросами получения финансовой помощи. В настоящий момент омский региональный фонд поддержки предпринимательства запустил "горячую" линию. Предприниматели могут обращаться по номерам +7(3812) 95-77-75 или 8-800-2019-587, а также направлять письменные обращения на электронную почту: info@fond-omsk.ru.
Также омичи могут посмотреть перечень предприятий и организаций, которым разрешено работать пройдя ссылке:
В случае, если организация не входит в список работающих в период самоизоляции, справка от работодателя на разрешение передвижения будет недействительна.