Водители омских маршруток вручную обрабатывают салоны с помощью антисептиков

Posted 2 апреля 2020,, 03:53
Published 2 апреля 2020,, 03:53
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По информации издания, руководитель СРО «Омские перевозчики» Владимир Геворгян рассказал, как обстоят дела с санитарной обработкой в транспорте, принадлежащем частным перевозчикам. По его словам, у частных перевозчиков почти нет своих автомоек, поэтому они пользуются коммерческими.
В салонах маршруток проводят генеральную уборку с помощью химических средств. После этого водители вручную протирают поручни и другие части с помощью антисептиков.
«Законодатель вводит штрафы, рекомендует надевать маски, которых нет в продаже. Их обещают в апреле. Апрель наступил. Ждем, — рассказал Владимир Геворгян. — Не могу понять, почему из России маски разъезжаются по всему миру, а у нас их нет. Мы делаем все, что можем: рекомендовали водителям пользоваться антисептиками, разовыми салфетками, регулярно протирать руль».
Водителей полностью проинструктировали, как работать в условиях пандемии. Кроме того, им сказали, что если у них появятся какие-то признаки заболевания, об этом нужно рассказать своему руководству. Именно оно отвечает за сокрытие информации о заболевших сотрудниках перед Роспотребнадзором.