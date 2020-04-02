Водители омских маршруток вручную обрабатывают салоны с помощью антисептиков

«Законодатель вводит штрафы, рекомендует надевать маски, которых нет в продаже. Их обещают в апреле. Апрель наступил. Ждем, — рассказал Владимир Геворгян. — Не могу понять, почему из России маски разъезжаются по всему миру, а у нас их нет. Мы делаем все, что можем: рекомендовали водителям пользоваться антисептиками, разовыми салфетками, регулярно протирать руль».