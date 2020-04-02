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Posted 2 апреля 2020,, 03:53

Published 2 апреля 2020,, 03:53

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Водители омских маршруток вручную обрабатывают салоны с помощью антисептиков

2 апреля 2020, 03:53
Водителей маршруток проинструктировали, как работать в условиях эпидемии, сообщают «Коммерческие вести».

По информации издания, руководитель СРО «Омские перевозчики» Владимир Геворгян рассказал, как обстоят дела с санитарной обработкой в транспорте, принадлежащем частным перевозчикам. По его словам, у частных перевозчиков почти нет своих автомоек, поэтому они пользуются коммерческими.

В салонах маршруток проводят генеральную уборку с помощью химических средств. После этого водители вручную протирают поручни и другие части с помощью антисептиков.

«Законодатель вводит штрафы, рекомендует надевать маски, которых нет в продаже. Их обещают в апреле. Апрель наступил. Ждем, — рассказал Владимир Геворгян. — Не могу понять, почему из России маски разъезжаются по всему миру, а у нас их нет. Мы делаем все, что можем: рекомендовали водителям пользоваться антисептиками, разовыми салфетками, регулярно протирать руль».

Водителей полностью проинструктировали, как работать в условиях пандемии. Кроме того, им сказали, что если у них появятся какие-то признаки заболевания, об этом нужно рассказать своему руководству. Именно оно отвечает за сокрытие информации о заболевших сотрудниках перед Роспотребнадзором.

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