Пользователи 1С смогут работать с базой СПАРК-Интерфакс бесплатно 60 дней

Posted 2 апреля 2020,, 16:34
Published 2 апреля 2020,, 16:34
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Период свободного использования будет длиться 60 дней. Указывается, что система также доступна и через мобильное приложение. В сервисе имеются данные, которые позволяют произвести оценку факторов риска предприятия, а также разнообразные аналитические индексы, благодаря которым можно сделать выводы об определенном контрагенте. Помимо этого, «СПАРК» предоставляет клиентам возможность наблюдений за изменениями у контрагентов, в частности, за данными о смене руководства, изменений адресов или банкротстве, передает Интерфакс.
«Сегодня предприятия малого и среднего бизнеса попали в сложную ситуацию, когда нужно оперативно мониторить все изменения у своих контрагентов. При этом требуется наблюдать за всеми переменами, происходящими на рынке, и с эффективностью управлять дебиторской задолженностью. Не сомневаюсь, что наш сервис поможет компаниям значительно сократить потери, свести риски к минимуму, а также выстроить успешные отношения с контрагентами», — пояснил заместитель главы «Интерфакса», руководитель проекта «СПАРК» Роман Лаба.
Отмечается, что разработчиками были предприняты все нужные меры для беспрерывной работы сервиса при сверхнагрузках.
Индекс финансового риска «СПАРК» рассчитывается для приблизительно трех миллионов компаний из РФ, при этом в расчет берутся как финансовые, так и нефинансовые факторы. Индекс платежной дисциплины рассчитывается на базе сведений о реальных платежах, передаваемых в «СПАРК» ресурсоснабжающими, телекоммуникационными, торговыми, сервисными, транспортными предприятиями из более чем полусотни экономических отраслей.
«Организованный в 2016 году на базе системы «СПАРК-Интерфакс» сервис «1СПАРК Риски», встроенный в программы 1С, уже применяют в работе десятки тысяч компаний. Благодаря проекту доступ к данным высочайшего качества о бизнесе получили, в том числе малые предприятия. Сервисом прогнозируется падение финансовых результатов деятельности предприятий и фиксируются задержки платежей, что в текущей непростой ситуации является особо важным», — пояснил руководитель совета директоров Группы «Интерфакс» Михаил Комиссар.
В настоящее время система «СПАРК» — лидер отечественного рынка среди услуг по оценке кредитных рисков и обеспечению безопасности предпринимательства. В этом году сервис оказался на первой строчке рассчитываемого RAEX рейтинга информационно-аналитических систем для бизнеса.