Пользователи 1С смогут работать с базой СПАРК-Интерфакс бесплатно 60 дней

«Сегодня предприятия малого и среднего бизнеса попали в сложную ситуацию, когда нужно оперативно мониторить все изменения у своих контрагентов. При этом требуется наблюдать за всеми переменами, происходящими на рынке, и с эффективностью управлять дебиторской задолженностью. Не сомневаюсь, что наш сервис поможет компаниям значительно сократить потери, свести риски к минимуму, а также выстроить успешные отношения с контрагентами», — пояснил заместитель главы «Интерфакса», руководитель проекта «СПАРК» Роман Лаба.