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Posted 30 марта 2020,, 17:33

Published 30 марта 2020,, 17:33

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омской области выделили 1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

30 марта 2020, 17:33
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда бюджетных ассигнований регионам на поддержку финансовой обеспеченности в условиях пандемии коронавируса.

Согласно документу, размещенному на портале правовой информации, регионам выделяются дотации на общую сумму 33.4 млрд рублей.

Омская область из этой суммы получит 1.025 млрд рублей. Денежные средства пойдут на оснащение дополнительного или перепрофилируемого коечного фонда медучрежденией, для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

Контролировать использование целевых средств будет Минздрав РФ, которому поручено до 15 апреля предоставить отчет в правительство. Также проверку будет осуществлять казначейство РФ.

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